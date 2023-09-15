У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО

У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО
Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил рф" та заборонену символіку.

Фото надали джерела LB.ua. За їхніми словами, в парламентаря виявили класичний набір ватника і русофіла: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордєна і кітєля.

"Виявляється, що товариш Шуфрич є не тільки у фан-клубі мармурових сходин і золотих люстр, але ще поважним «Полководцем Победы» та «Ветераном Вооруженных сил рф", – зазначили співрозмовники.

Нагадаємо, що слідчі дії проходять за місцем проживання Шуфрича. Їх проводить СБУ, але офіційно даних про обшуки поки немає. Шуфрич фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет із питань свободи слова.
У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи.
У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО
У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО
У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО
У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО

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Теги: Шуфрич, обшуки, СБУ
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