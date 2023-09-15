У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО

Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил рф" та заборонену символіку.



Фото надали джерела



"Виявляється, що товариш Шуфрич є не тільки у фан-клубі мармурових сходин і золотих люстр, але ще поважним «Полководцем Победы» та «Ветераном Вооруженных сил рф", – зазначили співрозмовники.



Нагадаємо, що слідчі дії проходять за місцем проживання Шуфрича. Їх проводить СБУ, але офіційно даних про обшуки поки немає.



Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка після революції переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет із питань свободи слова.



За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи.



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