Де придбати бампер у Луцьку*
Сьогодні, 11:45
Щодня автомобілі стикаються з різноманітними викликами, які можуть стани причиною пошкодження кузова: різкі зупинки, невеликі зіткнення тощо. Один із ключових елементів, що захищає ваше авто від цих небезпек, – бампер.
Бампер фактично захищає водія та пасажирів, адже він призначений для поглинання ударів від невеликих зіткнень, зменшуючи передачу енергії від удару до більш вразливих частин автомобіля, як-от моторний відсік або салон. Добре спроєктований та встановлений бампер може зберегти автомобіль у випадку незначних аварій.
Широкий асортимент, а також послуги з підбору та заміни бамперів пропонує компанія AUTOMIRA, що розташована поблизу Луцька.
Раніше водії та водійки знали її як «шрот у Підгайцях».
Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю:
• оптику,
• ліхтарі,
• крила,
• капоти та бампери
Асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань, тож великий вибір дає змогу запропонувати покупцям товари на будь-який гаманець. Підкреслимо, що, окрім оригінальних деталей, в Automira представлені також якісні бюджетні аналоги.
За детальною інформацією телефонуйте:
+380 66 889 59 79
+380 97 889 59 79
+380 332 70 19 79
Графік роботи та адреса AUTOMIRA:
понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,
субота 9:00–15:00,
неділя – вихідний.
Адреса:
Волинська обл., Луцький р-н,
с. Підгайці, вул. Промислова, 4.
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Бампер фактично захищає водія та пасажирів, адже він призначений для поглинання ударів від невеликих зіткнень, зменшуючи передачу енергії від удару до більш вразливих частин автомобіля, як-от моторний відсік або салон. Добре спроєктований та встановлений бампер може зберегти автомобіль у випадку незначних аварій.
Вибір та підбір бамперів
Широкий асортимент, а також послуги з підбору та заміни бамперів пропонує компанія AUTOMIRA, що розташована поблизу Луцька.
Раніше водії та водійки знали її як «шрот у Підгайцях».
Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю:
• оптику,
• ліхтарі,
• крила,
• капоти та бампери
Асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань, тож великий вибір дає змогу запропонувати покупцям товари на будь-який гаманець. Підкреслимо, що, окрім оригінальних деталей, в Automira представлені також якісні бюджетні аналоги.
За детальною інформацією телефонуйте:
+380 66 889 59 79
+380 97 889 59 79
+380 332 70 19 79
Графік роботи та адреса AUTOMIRA:
понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,
субота 9:00–15:00,
неділя – вихідний.
Адреса:
Волинська обл., Луцький р-н,
с. Підгайці, вул. Промислова, 4.
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