Де придбати бампер у Луцьку*





Бампер фактично захищає водія та пасажирів, адже він призначений для поглинання ударів від невеликих зіткнень, зменшуючи передачу енергії від удару до більш вразливих частин автомобіля, як-от моторний відсік або салон. Добре спроєктований та встановлений бампер може зберегти автомобіль у випадку незначних аварій.



Вибір та підбір бамперів

Широкий асортимент, а також послуги з підбору та заміни бамперів пропонує компанія



Раніше водії та водійки знали її як



Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю:

• оптику,

• ліхтарі,

• крила,

• капоти та бампери



Асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань, тож великий вибір дає змогу запропонувати покупцям товари на будь-який гаманець. Підкреслимо, що, окрім оригінальних деталей, в Automira представлені також якісні бюджетні аналоги.





За детальною інформацією телефонуйте:



+380 66 889 59 79

+380 97 889 59 79

+380 332 70 19 79



Графік роботи та адреса AUTOMIRA:



понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,

субота 9:00–15:00,

неділя – вихідний.



Адреса:

Волинська обл., Луцький р-н,

с. Підгайці, вул. Промислова, 4.

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