У Луцьку засудили освітянку з Донеччини, яка співпрацювала з окупантами

За матеріалами СБУ у Луцьку засудили освітянку за колабораціонізм.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.СБ України встановила, що 46-річна жителька Волновахи Донецької області в умовах воєнного часу добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.До повномасштабного вторгнення рф вона була заступницею директора однієї з шкіл у Волновасі. Після окупації частини Донеччини російськими військами освітянка добровільно зайняла посаду заступника директора по виховній роботі у незаконно створеному закладі освіти ­– «муніципальному бюджетному освітньому закладі «Волноваська школа №5 т.зв. «міністерства освіти і науки днр» окупаційної адміністрації держави-агресора.Також колаборантка брала участь в агітаційних заходах та роздавала відеокоментарі, в яких виправдовувала агресію загарбників з рф та насаджувала українським дітям ворожі російські наративи.Слідчі СБУ Волині заочно оголосили колаборантці про підозру та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.Суд визнав зловмисницю винуватою за ч. 3 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Колабарантка отримала покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах незалежно від типів та форм власності, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах державної чи комунальної влансності та займатись освітньою діяльністю на строк 15 років.