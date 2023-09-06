«На щиті» на Волинь повертається Герой Павло Лавренюк

Павло Лавренюк, 1993 року народження.



Про це



Старший бойовий медик, молодший сержант Павло Валерійович Лавренюк – уродженець села Переспа, проживав з родиною у с. Копачівка.



Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області 06.09.2023 року.



16 вересня 2023 року Героя проведуть в його останню земну дорогу.



Орієнтовно в 11.00 годині кортеж з тілом захисника України Павла Лавренюка прибуде в село Копачівка до обійстя, де проживав загиблий з сім’єю.



Чин відспівування Героя відбудеться біля хати. Пізніше траурна процесія слідуватиме до Алеї слави на цвинтарі у Рожищі, де знайде останній спочинок наш загиблий земляк.



"Просимо гідно зустріти та вшанувати пам’ять патріота України, котрий віддав життя за кожного з нас", - наголошують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" востаннє повертається на Волинь загиблий Геройк, 1993 року народження.Про це повідомляють у пресслужбі Рожищенської міської ради.Старший бойовий медик, молодший сержант Павло Валерійович Лавренюк – уродженець села Переспа, проживав з родиною у с. Копачівка.Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області 06.09.2023 року.16 вересня 2023 року Героя проведуть в його останню земну дорогу.Орієнтовно в 11.00 годині кортеж з тілом захисника України Павла Лавренюка прибуде в село Копачівка до обійстя, де проживав загиблий з сім’єю.Чин відспівування Героя відбудеться біля хати. Пізніше траурна процесія слідуватиме до Алеї слави на цвинтарі у Рожищі, де знайде останній спочинок наш загиблий земляк."Просимо гідно зустріти та вшанувати пам’ять патріота України, котрий віддав життя за кожного з нас", - наголошують у громаді.

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