«На щиті» на Волинь повертається Герой Павло Лавренюк
Сьогодні, 11:35
"На щиті" востаннє повертається на Волинь загиблий Герой Павло Лавренюк, 1993 року народження.
Про це повідомляють у пресслужбі Рожищенської міської ради.
Старший бойовий медик, молодший сержант Павло Валерійович Лавренюк – уродженець села Переспа, проживав з родиною у с. Копачівка.
Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області 06.09.2023 року.
16 вересня 2023 року Героя проведуть в його останню земну дорогу.
Орієнтовно в 11.00 годині кортеж з тілом захисника України Павла Лавренюка прибуде в село Копачівка до обійстя, де проживав загиблий з сім’єю.
Чин відспівування Героя відбудеться біля хати. Пізніше траурна процесія слідуватиме до Алеї слави на цвинтарі у Рожищі, де знайде останній спочинок наш загиблий земляк.
"Просимо гідно зустріти та вшанувати пам’ять патріота України, котрий віддав життя за кожного з нас", - наголошують у громаді.
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Про це повідомляють у пресслужбі Рожищенської міської ради.
Старший бойовий медик, молодший сержант Павло Валерійович Лавренюк – уродженець села Переспа, проживав з родиною у с. Копачівка.
Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області 06.09.2023 року.
16 вересня 2023 року Героя проведуть в його останню земну дорогу.
Орієнтовно в 11.00 годині кортеж з тілом захисника України Павла Лавренюка прибуде в село Копачівка до обійстя, де проживав загиблий з сім’єю.
Чин відспівування Героя відбудеться біля хати. Пізніше траурна процесія слідуватиме до Алеї слави на цвинтарі у Рожищі, де знайде останній спочинок наш загиблий земляк.
"Просимо гідно зустріти та вшанувати пам’ять патріота України, котрий віддав життя за кожного з нас", - наголошують у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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