«На щиті» на Волинь повертається Герой Павло Лавренюк

«На щиті» на Волинь повертається Герой Павло Лавренюк
"На щиті" востаннє повертається на Волинь загиблий Герой Павло Лавренюк, 1993 року народження.

Про це повідомляють у пресслужбі Рожищенської міської ради.

Старший бойовий медик, молодший сержант Павло Валерійович Лавренюк – уродженець села Переспа, проживав з родиною у с. Копачівка.

Загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність біля населеного пункту Опитне, Покровського району Донецької області 06.09.2023 року.

16 вересня 2023 року Героя проведуть в його останню земну дорогу.

Орієнтовно в 11.00 годині кортеж з тілом захисника України Павла Лавренюка прибуде в село Копачівка до обійстя, де проживав загиблий з сім’єю.

Чин відспівування Героя відбудеться біля хати. Пізніше траурна процесія слідуватиме до Алеї слави на цвинтарі у Рожищі, де знайде останній спочинок наш загиблий земляк.

"Просимо гідно зустріти та вшанувати пам’ять патріота України, котрий віддав життя за кожного з нас", - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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