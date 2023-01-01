Суд обрав запобіжний захід депутату Волиньради, якого затримали під час одержання хабаря у 35 тисяч доларів

Валентину Кошельнику, якого



Вищий антикорупційний суд відправив депутата під варту на 60 діб під заставу в 900 тисяч гривень, пише



На взятті під варту наполягала прокуратура. Як стало відомо у ході засідання, у разі доведення вини за корупційний злочин Валентину Кошельнику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.



Під час засідання прокурор також повідомив, що депутат у разі обрання іншого запобіжного заходу, може тиснути на свідків чи втекти. За даними слідства за останній рік Кошельник 15 разів виїздив за межі України.



Чи будуть адвокати підозрюваного депутата оскаржувати взяття під варту наразі не відомо.



Що відомо про затримання Валентина Кошельника



Зранку, 13 вересня міський голова Володимира у відеозверненні повідомив, що в міськраді та у нього вдома провели обшуки. Згодом правоохоронці повідомили, що це відбулося у рамках провадження про отримання неправомірної вигоди.



Під час одержання від підприємця 35 тисяч доларів США затримали депутата обласної ради, керівника Володимирського спортивного ліцею Володимира Кошельника. Це відбулося під час баскетбольного матчу на місцевому стадіоні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутату Волинської обласної ради, якого затримали під час одержання хабаря у сумі 35 тисяч доларів США , суд обрав запобіжний захід.Вищий антикорупційний суд відправив депутата під варту на 60 діб під заставу в 900 тисяч гривень, пише Суспільне На взятті під варту наполягала прокуратура. Як стало відомо у ході засідання, у разі доведення вини за корупційний злочин Валентину Кошельнику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.Під час засідання прокурор також повідомив, що депутат у разі обрання іншого запобіжного заходу, може тиснути на свідків чи втекти. За даними слідства за останній рік Кошельник 15 разів виїздив за межі України.Чи будуть адвокати підозрюваного депутата оскаржувати взяття під варту наразі не відомо.Зранку, 13 вересня міський голова Володимира у відеозверненні повідомив, що в міськраді та у нього вдома провели обшуки. Згодом правоохоронці повідомили, що це відбулося у рамках провадження про отримання неправомірної вигоди.Під час одержання від підприємця 35 тисяч доларів США затримали депутата обласної ради, керівника Володимирського спортивного ліцею Володимира Кошельника. Це відбулося під час баскетбольного матчу на місцевому стадіоні. Затриманому оголосили підозру. Йдеться про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди. У разі доведення вини депутату загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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