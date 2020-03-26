Депутату Волиньради оголосили підозру в одержанні $35 тисяч хабара

НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради, викритому наобсягом 35 тисяч доларів.Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, інформує прес-служба НАБУ.За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.Протягом квітня-травня поточного року посадовець одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення підприємця до Національного бюро з відповідною заявою.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.