Депутату Волиньради оголосили підозру в одержанні $35 тисяч хабара

Депутату Волиньради оголосили підозру в одержанні $35 тисяч хабара
НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельнику, викритому на одержанні неправомірної вигоди обсягом 35 тисяч доларів.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, інформує прес-служба НАБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.

Протягом квітня-травня поточного року посадовець одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів, а після отримання залишку у сумі 25 тис. доларів та обміну їх на євро з метою замести сліди був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення підприємця до Національного бюро з відповідною заявою.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Теги: хабар, Володимир
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Коментарі 1
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Його палками забити треба і всю його сімʼю яка шикувала за ці гроші як в китаї
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