Під Луцьком виділили ділянку: кажуть, для сміттєпереробки

Під Луцьком виділили ділянку: кажуть, для сміттєпереробки
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк та керівник ПП “Гігаджоуль” Крістіан Чернер уклали договір строкової оренди землі.

Це дозволить розпочати нове будівництво сучасного комплексу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у селі Пальче Підгайцівської громади, повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

Договір укладено на довгострокову перспективу, а дохід від оренди щороку поповнюватиме місцевий бюджет на понад пів мільйона гривень.

Нагадаємо, що в Підгайцівській громаді впроваджується проєкт “Нового будівництва сучасного комплексу з переробки та утилізації ТПВ”, який передбачає спорудження за новітніми технологями полігону ТПВ, сміттєсортувального комплексу, допоміжних споруд.

Подібні комплекси успішно функціонують у Австрії, Німеччині, Польщі та інших країнах світу, вони будуються з дотриманням сучасних екологічних стандартів та вимог екологічної безпеки.

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Теги: земля, Підгайці
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