Під Луцьком виділили ділянку: кажуть, для сміттєпереробки

Підгайцівський сільський головата керівник ПП “Гігаджоуль”уклали договір строкової оренди землі.Це дозволить розпочати нове будівництво сучасного комплексу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у селі Пальче Підгайцівської громади, повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.Договір укладено на довгострокову перспективу, а дохід від оренди щороку поповнюватиме місцевий бюджет на понад пів мільйона гривень.Нагадаємо, що в Підгайцівській громаді впроваджується проєкт “Нового будівництва сучасного комплексу з переробки та утилізації ТПВ”, який передбачає спорудження за новітніми технологями полігону ТПВ, сміттєсортувального комплексу, допоміжних споруд.Подібні комплекси успішно функціонують у Австрії, Німеччині, Польщі та інших країнах світу, вони будуються з дотриманням сучасних екологічних стандартів та вимог екологічної безпеки.