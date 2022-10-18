ДТП на Волині: спершу авто збило пішохода, а далі влетіло у стовп





Аварія трапилась на вулиці Привокзальній, повідомляє



Слідчо-оперативна група встановила, що водій 2003 року народження, житель міста Рожище, керуючи автомобілем Volkswagen Passat B5 та рухаючись в напрямку вулиці Незалежності, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та втратив керування автомобілем.



Водій допустив наїзд на пішохода, 1948 року народження, також жителя Рожища, який рухався за межами проїзної частини в попутному напрямку. Після чого відбулось зіткнення автомобіля з бетонною електроопорою.



Внаслідок аварії пішохід отримав травми. Його госпіталізували до Рожищенської лікарні з тілесними ушкодженнями.



Водія освідували на стан сп'яніння. Він виявився тверезим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі на Волині автомобіль збив пішохода і врізався в електроопору.Аварія трапилась на вулиці Привокзальній, повідомляє Район.Рожище з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.Слідчо-оперативна група встановила, що водій 2003 року народження, житель міста Рожище, керуючи автомобілем Volkswagen Passat B5 та рухаючись в напрямку вулиці Незалежності, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та втратив керування автомобілем.Водій допустив наїзд на пішохода, 1948 року народження, також жителя Рожища, який рухався за межами проїзної частини в попутному напрямку. Після чого відбулось зіткнення автомобіля з бетонною електроопорою.Внаслідок аварії пішохід отримав травми. Його госпіталізували до Рожищенської лікарні з тілесними ушкодженнями.Водія освідували на стан сп'яніння. Він виявився тверезим

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