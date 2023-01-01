За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко

За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко
11 вересня 2023 року під час обстрілу окупантами загинув воїн з міста Горохів Міщенко Аркадій Олександрович.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

Народився Аркадій Міщенко 14 лютого 1977 року. У рідному місті навчався у ЗОШ №1 ім І.Я.Франка. Більше 20 років працював за кордоном та у важкий для країни час покинув усе й добровольцем став до лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця-санітара 2 відділення, 3 взводу оперативного призначення, 2 роти оперативного призначення, 1 батальйону оперативного призначення Західного ОТО Національної гвардії України.

"У глибокій жалобі жителі Горохівської громади розділяють біль непоправної втрати та щиро співчувають родині загиблого Захисника. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Помстою ворогу стане наша Перемога, про яку так мріяв і заради якої воював Аркадій Міщенко! Герої не вмирають! Вони завжди боронитимуть рідну землю з небес!" - наголошують у громаді.

Зазначається, що про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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