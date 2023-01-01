Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт

Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт
Волинянин Андрій («Петрович») понад 20 років проходить службу в лавах прикордонників. Він тричі побував у зоні воєнних дій, двічі був поранений, та, попри це, не втрачає бойового духу і прагне остаточно вигнати ворога з української землі.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Перший бойовий досвід чоловік отримав у 2015 році. Тоді прикордонник ніс службу на лінії зіткнення у Донецькій області. Під час відбиття одного з ворожих обстрілів наших позицій Андрій дістав поранення.

Після лікування продовжив службу на західному кордоні. Через три роки знову відправився на охорону східних рубежів.

Повномасштабне вторгнення «Петрович» зустрів на КПВВ «Новотроїцьке». Ворог гатив по нашій території з важкого озброєння. Прикордонники перебазувалися на інший напрямок, де зайняли бойові позиції. Там, під постійними обстрілами у взаємодії з іншими підрозділами, тримали оборону.
Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт

На початку березня Андрія уразили осколки ворожої гранати. Військовослужбовцю провели дванадцять операцій. Пройшовши реабілітацію у медзакладах, в серпні 2022 року прикордонник повернувся на рідну Волинь. Далі була охорона українсько-білоруської ділянки кордону та злагодження прикордонного підрозділу, в складі якого Андрій у квітні знову відправився на Донеччину.

Майже чотири місяці «Петрович» разом з побратимами перебував на першому рубежі оборони нашої країни. Прикордонники ефективно наносили ураження противнику та здійснювали вогневу підтримку дій підрозділів ЗСУ.

«Ворог обстрілював наші позиції постійно. Звісно, відчуття страху та адреналіну переповняло. Про що думав у такі моменти? Найперше, згадував про батьків, дружину та дітей. Думав про те, що ще не все обіцяне їм зробив. І найголовніша справа – вигнати ворога з української землі, за нами. А хто, як не ми? Стоятимемо за Україну аж до Перемоги!» - каже прикордонник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вірменія ратифікує Римський статут, що дозволить арештувати Путіна
Сьогодні, 19:08
Депутату Волиньради оголосили підозру в одержанні $35 тисяч хабара
Сьогодні, 18:50
Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт
Сьогодні, 18:46
Під Луцьком виділили ділянку: кажуть, для сміттєпереробки
Сьогодні, 18:16
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
30 січень, 09:42
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко За волю України віддав своє життя Герой з Волині Аркадій Міщенко
Сьогодні, 18:00
Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:50
На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Драбик На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Драбик
Сьогодні, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь привезуть тіло полеглого воїна Вячеслава Толстобрюха
Сьогодні, 19:11
 0
Вірменія ратифікує Римський статут, що дозволить арештувати Путіна
Сьогодні, 19:08
 0
Депутату Волиньради оголосили підозру в одержанні $35 тисяч хабара
Сьогодні, 18:50
 0
Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт
Сьогодні, 18:46
 0
Чому для школярів на Волині актуальним є позашкільне вивчення математики*
Сьогодні, 18:44
 0
Медіа
відео
1/8