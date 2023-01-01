Прикордонник із Волині після 12 операцій повернувся на фронт

Волинянин Андрій («Петрович») понад 20 років проходить службу в лавах прикордонників. Він тричі побував у зоні воєнних дій, двічі був поранений, та, попри це, не втрачає бойового духу і прагне остаточно вигнати ворога з української землі.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Перший бойовий досвід чоловік отримав у 2015 році. Тоді прикордонник ніс службу на лінії зіткнення у Донецькій області. Під час відбиття одного з ворожих обстрілів наших позицій Андрій дістав поранення.Після лікування продовжив службу на західному кордоні. Через три роки знову відправився на охорону східних рубежів.Повномасштабне вторгнення «Петрович» зустрів на КПВВ «Новотроїцьке». Ворог гатив по нашій території з важкого озброєння. Прикордонники перебазувалися на інший напрямок, де зайняли бойові позиції. Там, під постійними обстрілами у взаємодії з іншими підрозділами, тримали оборону.На початку березня Андрія уразили осколки ворожої гранати. Військовослужбовцю провели дванадцять операцій. Пройшовши реабілітацію у медзакладах, в серпні 2022 року прикордонник повернувся на рідну Волинь. Далі була охорона українсько-білоруської ділянки кордону та злагодження прикордонного підрозділу, в складі якого Андрій у квітні знову відправився на Донеччину.Майже чотири місяці «Петрович» разом з побратимами перебував на першому рубежі оборони нашої країни. Прикордонники ефективно наносили ураження противнику та здійснювали вогневу підтримку дій підрозділів ЗСУ.«Ворог обстрілював наші позиції постійно. Звісно, відчуття страху та адреналіну переповняло. Про що думав у такі моменти? Найперше, згадував про батьків, дружину та дітей. Думав про те, що ще не все обіцяне їм зробив. І найголовніша справа – вигнати ворога з української землі, за нами. А хто, як не ми? Стоятимемо за Україну аж до Перемоги!» - каже прикордонник.