Депутати однієї з фракцій хочуть відсторонення міського голови Нововолинська: що відомо

Бориса Карпуса.



Документ, який подав голова депутатської фракції ВО "Свобода" в Нововолинській міській раді, Андрій Бадзюнь, зареєстрували 13 вересня.



Чому хочуть відсторонити міського голову



Як зазначено в документі, який оприлюднив Андрій Бадзюнь, питання висловлення недовіри й відсторонення пов'язане з "систематичним порушенням Нововолинським міським головою прав і свобод людини і не забезпеченням здійснення наданих йому повноважень".



Як розповів телефоном



"Схеми, викрадання гуманітарки, виїзди по "Шляхах"... Було слідство, не знаю, чи воно завершилося, що брали хабар за те, що вносили людей в систему "Шлях". Міський голова, це моя особиста думка, не справляється зі своїми обов'язками, в час, коли йде війна, він займається самопіаром, а не вирішенням проблем та допомозі нашим бійцям", — сказав Андрій Бадзюнь.



На попередніх сесіях, зазначив "свободівець", депутати озвучували Борису Карпусу претензії з приводу його діяльності. Наразі, з його слів, їхня фракція веде перемовини з іншими депутатськими фракціями про підтримку цього проєкту рішення.



Проєкт рішення про недовіру і відсторонення міського голови винесуть або на позачергову сесію, яка збирається на вимогу та за підписом 1/3 депутатів, або на чергову сесію, що скликається раз у три місяці.



"Я працюю далі", — міський голова Нововолинська



Нововолинський міський голова Борис Карпус, який представляє політичну партію "За майбутнє", в коментарі Суспільному зазначив, що винесенням такого рішення на обговорення сесії місцеві депутати з фракції "Свобода" прагнуть заробити собі політичні бали.



"Це абсолютно політичне рішення. Ніяких інтересів громади це рішення не несе за собою. Колеги не мають можливості створювати адекватних і нормальних інформприводів, а їх є достатньо. Це моя особиста думка, як громадянина — це є нікчемне рішення, не факт, що воно не суперечить чинному законодавству. Депутати дадуть оцінку: виносити чи не виносити на голосування", — сказав Борис Карпус.



Зі слів голови міської громади, все, що зазначено в поданому "свободівцями" документі є оціночними судженнями. "Це інфопривід, який проживе пів дня та й все", — додав Борис Карпус, і зазначив, що не бачить загроз для себе, як для міського голови, та для його команди.



Нагадаємо, що міський голова Володимира Ігор Пальонка записав відео, у якому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській міській раді зареєстрували проєкт рішення про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень міського головиДокумент, який подав голова депутатської фракції ВО "Свобода" в Нововолинській міській раді,, зареєстрували 13 вересня.Як зазначено в документі, який оприлюднив Андрій Бадзюнь, питання висловлення недовіри й відсторонення пов'язане з "систематичним порушенням Нововолинським міським головою прав і свобод людини і не забезпеченням здійснення наданих йому повноважень".Як розповів телефоном Суспільному голова депутатської фракції ВО "Свобода" в Нововолинській міській раді, висловленню недовіри передували різні ситуації."Схеми, викрадання гуманітарки, виїзди по "Шляхах"... Було слідство, не знаю, чи воно завершилося, що брали хабар за те, що вносили людей в систему "Шлях". Міський голова, це моя особиста думка, не справляється зі своїми обов'язками, в час, коли йде війна, він займається самопіаром, а не вирішенням проблем та допомозі нашим бійцям", — сказав Андрій Бадзюнь.На попередніх сесіях, зазначив "свободівець", депутати озвучували Борису Карпусу претензії з приводу його діяльності. Наразі, з його слів, їхня фракція веде перемовини з іншими депутатськими фракціями про підтримку цього проєкту рішення.Проєкт рішення про недовіру і відсторонення міського голови винесуть або на позачергову сесію, яка збирається на вимогу та за підписом 1/3 депутатів, або на чергову сесію, що скликається раз у три місяці.Нововолинський міський голова Борис Карпус, який представляє політичну партію "За майбутнє", в коментарі Суспільному зазначив, що винесенням такого рішення на обговорення сесії місцеві депутати з фракції "Свобода" прагнуть заробити собі політичні бали."Це абсолютно політичне рішення. Ніяких інтересів громади це рішення не несе за собою. Колеги не мають можливості створювати адекватних і нормальних інформприводів, а їх є достатньо. Це моя особиста думка, як громадянина — це є нікчемне рішення, не факт, що воно не суперечить чинному законодавству. Депутати дадуть оцінку: виносити чи не виносити на голосування", — сказав Борис Карпус.Зі слів голови міської громади, все, що зазначено в поданому "свободівцями" документі є оціночними судженнями. "Це інфопривід, який проживе пів дня та й все", — додав Борис Карпус, і зазначив, що не бачить загроз для себе, як для міського голови, та для його команди.Нагадаємо, що міський голова Володимиразаписав відео, у якому коментує резонансну інформацію про його причетність до отримання великої суми неправомірної вигоди

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