Ігор Пальонка прокоментував інформацію про його причетність до хабара у 35 тисяч доларів
Сьогодні, 09:32
Міський голова Володимира Ігор Пальонка записав відео, у якому коментує резонансну інформацію про його причетність до отримання великої суми неправомірної вигоди.
Нагадаємо, учора, 12 вересня, стало відомо про те, що поліцейські з Управління стратегічних розслідувань у Волинській області викрили у отриманні неправомірної вигоди депутата обласної ради, керівника спортивного ліцею Валентина Кошельника. У ЗМІ з’явилася інформація, що до цього причетний і мер Ігор Пальонка. Мовляв, вони вимагали від підприємця 35 тисяч доларів за безперешкодне виділення земельної ділянки.
Вранці 13 вересня Ігор Пальонка записав відео зі свого робочого кабінету, у якому спростовує свою причетність, але не спростовує ситуацію загалом.
«09:15, я – на робочому місці. Міська рада працює у штатному режимі.
Вчора тривав ряд процесуальних дій. Були обшуки у міській раді, ЦНАПі,у будинку моєї дружини, де я проживаю, в ході яких не знайдено ніякої неправомірної вигоди, предметів збагачення. Ніяких предметів у мене не вилучили ні вдома, ні на робочому місці. Всіляко сприятиму слідству, щоб покарати тих людей, якій хочуть в час війни збагатитися», – сказав Пальонка.
Зауважимо, що офіційних коментарів правоохоронців з цього приводу станом на 09:30 13 вересня немає.
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Нагадаємо, учора, 12 вересня, стало відомо про те, що поліцейські з Управління стратегічних розслідувань у Волинській області викрили у отриманні неправомірної вигоди депутата обласної ради, керівника спортивного ліцею Валентина Кошельника. У ЗМІ з’явилася інформація, що до цього причетний і мер Ігор Пальонка. Мовляв, вони вимагали від підприємця 35 тисяч доларів за безперешкодне виділення земельної ділянки.
Вранці 13 вересня Ігор Пальонка записав відео зі свого робочого кабінету, у якому спростовує свою причетність, але не спростовує ситуацію загалом.
«09:15, я – на робочому місці. Міська рада працює у штатному режимі.
Вчора тривав ряд процесуальних дій. Були обшуки у міській раді, ЦНАПі,у будинку моєї дружини, де я проживаю, в ході яких не знайдено ніякої неправомірної вигоди, предметів збагачення. Ніяких предметів у мене не вилучили ні вдома, ні на робочому місці. Всіляко сприятиму слідству, щоб покарати тих людей, якій хочуть в час війни збагатитися», – сказав Пальонка.
Зауважимо, що офіційних коментарів правоохоронців з цього приводу станом на 09:30 13 вересня немає.
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Коментарі 1
Сам спалився )))) якщо ти не причетний то навіщо оправдовуєшся )))) злодюга корупціонер контрабандист всі це знають
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