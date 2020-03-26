Ігор Пальонка прокоментував інформацію про його причетність до хабара у 35 тисяч доларів

Ігор Пальонка прокоментував інформацію про його причетність до хабара у 35 тисяч доларів
Міський голова Володимира Ігор Пальонка записав відео, у якому коментує резонансну інформацію про його причетність до отримання великої суми неправомірної вигоди.

Нагадаємо, учора, 12 вересня, стало відомо про те, що поліцейські з Управління стратегічних розслідувань у Волинській області викрили у отриманні неправомірної вигоди депутата обласної ради, керівника спортивного ліцею Валентина Кошельника. У ЗМІ з’явилася інформація, що до цього причетний і мер Ігор Пальонка. Мовляв, вони вимагали від підприємця 35 тисяч доларів за безперешкодне виділення земельної ділянки.

Вранці 13 вересня Ігор Пальонка записав відео зі свого робочого кабінету, у якому спростовує свою причетність, але не спростовує ситуацію загалом.

«09:15, я – на робочому місці. Міська рада працює у штатному режимі.

Вчора тривав ряд процесуальних дій. Були обшуки у міській раді, ЦНАПі,у будинку моєї дружини, де я проживаю, в ході яких не знайдено ніякої неправомірної вигоди, предметів збагачення. Ніяких предметів у мене не вилучили ні вдома, ні на робочому місці. Всіляко сприятиму слідству, щоб покарати тих людей, якій хочуть в час війни збагатитися», – сказав Пальонка.



Зауважимо, що офіційних коментарів правоохоронців з цього приводу станом на 09:30 13 вересня немає.

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Теги: Ігор Пальонка, хабар, Володимир
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Коментарі 1
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Сам спалився )))) якщо ти не причетний то навіщо оправдовуєшся )))) злодюга корупціонер контрабандист всі це знають
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