Затримання депутата Волинської обласної ради: з'явився офіційний коментар правоохоронців

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України офіційно підтвердив, що на хабарі у 35 000 доларів США. За вказану суму депутат обіцяв «вирішити» земельне питання. Затримали його під час передачі третього траншу - 25 000 доларів США.Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.Інформують, що викрили депутата Волинської обласної ради оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.Відомо, що приватний інвестор хотів придбати ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошти в одну із громад області. Проте за таку можливість він мав надати депутату неправомірну вигоду.12 вересня депутата Волинської обласної ради затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щоби приховати свою діяльність, фігурант обміняв 25 тисяч доларів США неправомірної вигоди на євро.Раніше правоохоронці задокументували кілька фактів одержання депутатом неправомірної вигоди на загальну суму 10 000 доларів США.Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому депутату підозри та обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження перевірятиметься причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад.Нагадаємо, наразі громадськості вже відомо, що йдеться про депутата обласної ради від партії «За Майбутнє», директора спортивного ліцеюУ ЗМІ також з'явилася інформація про. Натомість, у якому це заперечує.