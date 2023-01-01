Митника з Волині, який служить в ЗСУ, нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 10:50
Волинського митника Олександра Нашивана, який служить за контрактом в ЗСУ, нагородили орденом "За мужність".
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Висока державна нагорода дочекалась свого Героя! "Маю за честь", - підкреслив керівник Волинської митниці Юрій Іваськів, вручаючи орден "За мужність" ІІІ ступеня старшому державному інспектору ВМО №2 митного поста "Володимир-Волинський" Олександру Нашивану.
Указ Президента України про відзначення волинського митника, який служить за контрактом в ЗСУ, датований ще серпнем минулого року.
Проте через зрозумілу зайнятість бійця на Слобожанщині можливості вручити нагороду раніше не випадало. Нині чоловік прибув на Волинь у короткотермінову відпустку, аби привітати сина з днем народження.
"Я обов'язково повернусь на своє робоче місце. Приїду з перемогою", - урочисто, під звуки Державного гімну України, пообіцяв Олександр своїй дружині, родині та колективу Волинської митниці.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Висока державна нагорода дочекалась свого Героя! "Маю за честь", - підкреслив керівник Волинської митниці Юрій Іваськів, вручаючи орден "За мужність" ІІІ ступеня старшому державному інспектору ВМО №2 митного поста "Володимир-Волинський" Олександру Нашивану.
Указ Президента України про відзначення волинського митника, який служить за контрактом в ЗСУ, датований ще серпнем минулого року.
Проте через зрозумілу зайнятість бійця на Слобожанщині можливості вручити нагороду раніше не випадало. Нині чоловік прибув на Волинь у короткотермінову відпустку, аби привітати сина з днем народження.
"Я обов'язково повернусь на своє робоче місце. Приїду з перемогою", - урочисто, під звуки Державного гімну України, пообіцяв Олександр своїй дружині, родині та колективу Волинської митниці.
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