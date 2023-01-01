Митника з Волині, який служить в ЗСУ, нагородили орденом «За мужність»

Волинського митника, який служить за контрактом в ЗСУ, нагородили орденом "За мужність".Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Висока державна нагорода дочекалась свого Героя! "Маю за честь", - підкреслив керівник Волинської митниці, вручаючи орден "За мужність" ІІІ ступеня старшому державному інспектору ВМО №2 митного поста "Володимир-Волинський" Олександру Нашивану.Указ Президента України про відзначення волинського митника, який служить за контрактом в ЗСУ, датований ще серпнем минулого року.Проте через зрозумілу зайнятість бійця на Слобожанщині можливості вручити нагороду раніше не випадало. Нині чоловік прибув на Волинь у короткотермінову відпустку, аби привітати сина з днем народження."Я обов'язково повернусь на своє робоче місце. Приїду з перемогою", - урочисто, під звуки Державного гімну України, пообіцяв Олександр своїй дружині, родині та колективу Волинської митниці.