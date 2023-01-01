Удар по Севастополю: в українській розвідці підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна рф
Сьогодні, 10:30
В окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен рф.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.
Удар по Севастополю
Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони рф заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, три з них нібито збили.
Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.
"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.
Удар по Севастополю
Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони рф заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, три з них нібито збили.
Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.
"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Удар по Севастополю: в українській розвідці підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна рф
Сьогодні, 10:30
Затримання депутата Волинської обласної ради: з'явився офіційний коментар правоохоронців
Сьогодні, 10:11
На Волині у ДТП постраждали двоє хлопців, один – неповнолітній
Сьогодні, 09:54
Медіа