На Волині у ДТП постраждали двоє хлопців, один – неповнолітній

На Ратнівщині внаслідок ДТП постраждали 15-річний та 21-річний хлопці. Їх госпіталізували, обставини пригоди з’ясовує слідство.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що учора, 12 вересня, на вулиці Молодіжній у селі Млинове 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Shineray, зіткнувся із скутером Jog, за кермом якого перебував 15-річний житель села.Внаслідок автопригоди обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Додають, що з місця події поліцейські вилучили транспортні засоби.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.Досудове розслідування триває.