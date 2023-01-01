На Волині у ДТП постраждали двоє хлопців, один – неповнолітній
Сьогодні, 09:54
На Ратнівщині внаслідок ДТП постраждали 15-річний та 21-річний хлопці. Їх госпіталізували, обставини пригоди з’ясовує слідство.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 12 вересня, на вулиці Молодіжній у селі Млинове 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Shineray, зіткнувся із скутером Jog, за кермом якого перебував 15-річний житель села.
Внаслідок автопригоди обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Додають, що з місця події поліцейські вилучили транспортні засоби.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 12 вересня, на вулиці Молодіжній у селі Млинове 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Shineray, зіткнувся із скутером Jog, за кермом якого перебував 15-річний житель села.
Внаслідок автопригоди обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Додають, що з місця події поліцейські вилучили транспортні засоби.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Зображення ілюстративне
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