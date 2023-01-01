Втрати Росії у війні проти України перевищили 270 тисяч осіб





Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.



Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:



• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)

• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)

• артилерійські системи – 5902 (+30)

• РСЗВ – 766 (+2)

• засоби ППО ‒ 517 (+2)

• літаки – 315

• гелікоптери – 316

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)

• крилаті ракети ‒ 1455

• кораблі /катери ‒ 19

• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)

• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила в повномасштабній війні проти України близько 270 350 своїх військових, зокрема 590 осіб – за останню добу.Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)• артилерійські системи – 5902 (+30)• РСЗВ – 766 (+2)• засоби ППО ‒ 517 (+2)• літаки – 315• гелікоптери – 316• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)• крилаті ракети ‒ 1455• кораблі /катери ‒ 19• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).

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