Втрати Росії у війні проти України перевищили 270 тисяч осіб
Сьогодні, 09:16
Росія втратила в повномасштабній війні проти України близько 270 350 своїх військових, зокрема 590 осіб – за останню добу.
Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.
Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:
• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)
• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)
• артилерійські системи – 5902 (+30)
• РСЗВ – 766 (+2)
• засоби ППО ‒ 517 (+2)
• літаки – 315
• гелікоптери – 316
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
• крилаті ракети ‒ 1455
• кораблі /катери ‒ 19
• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)
• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).
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Про це вранці 13 вересня заявив Генеральний штаб Збройних сил України.
Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу, – такі:
• танки ‒ 4584 (16 – за останню добу)
• бойові броньовані машини ‒ 8792 (+14)
• артилерійські системи – 5902 (+30)
• РСЗВ – 766 (+2)
• засоби ППО ‒ 517 (+2)
• літаки – 315
• гелікоптери – 316
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5)
• крилаті ракети ‒ 1455
• кораблі /катери ‒ 19
• автомобільна техніка й автоцистерни – 8444 (+31)
• спеціальна техніка ‒ 884 (+3).
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