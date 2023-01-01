Нічна атака на Україну «Шахедами»: є постраждалі

Окупанти сьогодні вночі атакували Одещину та Сумщину понад чотирма десятками "Шахедів", внаслідок дронової атаки ворога збільшилася кількість поранених.Як повідомляють у Повітряних силах ЗС України, було зафіксовано пуски 44 БПЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ, було збито 32 дрони.Пресслужба Сил оборони півдня України повідомляє, що протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Окупанти вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я."Загалом, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту", - розповіли військові.Зазначають, що пожежу оперативно ліквідували, але постраждали сім цивільних водіїв. Людей доправили до медичного закладу із пораненнями різного ступеня важкості.Крім того, Сумська обласна військова адміністрація в Telegram повідомила, що вночі у небі Сумщини знищили 3 ворожих безпілотних літальних апарати типу "Shahed".