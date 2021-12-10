Для відновлення мистецьких установ, постраждалих від війни, зібрали вже 9 мільйонів

Мистецькі установи, які постраждали від російської агресії, можуть подати заявку на відновлення доПро це повідомила команда проєкту.MOT розшифровується як «Модуль тимчасовості» (Module of Temporality). Основа «Модуля тимчасовості» — виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу. Арт-проєкт вже побачили понад 45 000 відвідувачів у трьох містах України.МОТ та ГО «Алгоритм дій» розпочали прийом заявок на понад 9 мільйонів гривень для артустанов, що постраждали внаслідок російської агресії.Усі кошти згенеровані завдяки МОТ — оплата квитків на виставку та спеціальні події, прибуток гіфт-стору та продажі друкованого журналу DTF Magazine. Вони формують спеціальний фонд, який буде використаний для відбудови. Кількість проєктів, які команда зможе підтримати, залежатиме від зібраної фінальної суми та нагальної потреби установ на момент завершення збору.Податись може українська мистецька установа, яка через російські атаки отримала пошкодження чи була повністю зруйнована, заповнивши форму за посиланням до 1 грудня 2023 року.«У пріоритеті зараз допомога військовим, медикам, тимчасово переміщеним особам, і ми це підтримуємо. В той же час нам треба піклуватися не тільки про теперішнє, а і про майбутнє. Один з представлених митців у МОТ, іспанець Пабло Вальбуена, цитує в описі до своєї роботи Сергія Жадана: «Коли культури немає і залишається порожнеча, її місце займає страх». Ми не хочемо дати страху цього шансу, тому турбуємось про збереження мистецтва в Україні у будь-які часи», — говорить засновник don’t Take Fake«МОТ вчить нас як у новий спосіб можна привернути увагу світу до України — через культуру та мистецтво. Важливо робити нетипові проєкти, що показують, які ж українці фантастичні. Тому ми і створюємо раніше неможливі колаборації між різними містами та організаціями зі спільними цінностями та цілями. Так ми не лише збережемо, а й розвиватимемо культуру, яку ворог намагається вбити століттями», — пояснює співзасновник «Алгоритму дій»