«Гуцулку Ксеню» із волинської тероборони вдома чекають 8 внуків
Сьогодні, 06:36
Солдат медичної роти Волинської бригади тероборони пані Оксана (позивний «Гуцулка Ксеня») надає допомогу пораненим побратимам. Жінка пішла до війська, хоча її вдома чекають четверо дітей та восьмеро внуків.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.
«Уважно вдивіться у цей погляд – і ви неодмінно побачите в ньому іскорку нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
На фото – солдат медичної роти Волинської бригади тероборони пані Оксана, позивний «Гуцулка Ксеня». Жінка родом з Львівщини, проте 37 років тому за направленням приїхала працювати на Волинь, де й зустріла свою долю – місцевого парубка Івана.
В Оксани Володимирівни четверо дітей і восьмеро онуків. Поки найменшій онучці Олівії 14 вересня виповниться два місяці – вона з’явилася на світ, коли бабуся вже стала до лав ЗСУ:
«Побачила в телефоні оголошення, що у Волинській бригаді тероборони формується медична рота – потрібні лікарі, медсестри, водії, кухарі. Я за освітою агроном-плодоовочівник, все життя працювала агрономом, головним бухгалтером в сільраді, була директором комунального підприємства. Але їсти готувати вмію і люблю. Влітку мене часто запрошували сезонним кухарем на бази відпочину на Шацьких озерах – доводилося готувати на кількасот людей! От і подумала: то наші хлопці на Сході не матимуть чого смачно попоїсти, а я вдома сидітиму – не буде цього!» - розповідає військовослужбовиця.
Медичну комісію у військкоматі пані Оксана проходила таємно від родини – правду ж сказала перед самісіньким від’їздом на Схід:
«Дітей я вже вигодувала, про онуків дбають їхні батьки, а мій Іван Іванович і сам доволі непогано вміє готувати – до Перемоги з голоду точно не помре», – жартує Оксана Володимирівна.
Разом з кількома колегами-кухарями «Гуцулка Ксеня» забезпечує смачними сніданками, обідами та вечерями і особовий склад медичної роти, і бійців, які лікуються в тамтешньому стаціонарі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.
«Уважно вдивіться у цей погляд – і ви неодмінно побачите в ньому іскорку нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
На фото – солдат медичної роти Волинської бригади тероборони пані Оксана, позивний «Гуцулка Ксеня». Жінка родом з Львівщини, проте 37 років тому за направленням приїхала працювати на Волинь, де й зустріла свою долю – місцевого парубка Івана.
В Оксани Володимирівни четверо дітей і восьмеро онуків. Поки найменшій онучці Олівії 14 вересня виповниться два місяці – вона з’явилася на світ, коли бабуся вже стала до лав ЗСУ:
«Побачила в телефоні оголошення, що у Волинській бригаді тероборони формується медична рота – потрібні лікарі, медсестри, водії, кухарі. Я за освітою агроном-плодоовочівник, все життя працювала агрономом, головним бухгалтером в сільраді, була директором комунального підприємства. Але їсти готувати вмію і люблю. Влітку мене часто запрошували сезонним кухарем на бази відпочину на Шацьких озерах – доводилося готувати на кількасот людей! От і подумала: то наші хлопці на Сході не матимуть чого смачно попоїсти, а я вдома сидітиму – не буде цього!» - розповідає військовослужбовиця.
Медичну комісію у військкоматі пані Оксана проходила таємно від родини – правду ж сказала перед самісіньким від’їздом на Схід:
«Дітей я вже вигодувала, про онуків дбають їхні батьки, а мій Іван Іванович і сам доволі непогано вміє готувати – до Перемоги з голоду точно не помре», – жартує Оксана Володимирівна.
Разом з кількома колегами-кухарями «Гуцулка Ксеня» забезпечує смачними сніданками, обідами та вечерями і особовий склад медичної роти, і бійців, які лікуються в тамтешньому стаціонарі.
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