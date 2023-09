Нова лінійка iPhone: всі деталі

Apple на конференції представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.Про це повідомляє Економічна правда.Головна зміна – це оновлення зарядки на Type-C, як у всіх Android-смартфонів. iPhone 15 має абсолютно новий дизайн (у новеньких смартфонах з’явилися закруглені рамки з боків), більш яскравий екран із яскравістю 1600 ніт (або 2000 ніт у піковій яскравості) і варіанти розміру 6,1 і 6,7 дюйма. Дисплей стане удвічі яскравішим, ніж у попередньої моделі.Нові iPhone 15 представлені у п'яти кольорах.Топові версії отримали корпус зі сплаву титану та алюмінію. Це помітно полегшить телефон. iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max також отримали функцію Action Button – це замінена бічна кнопка на рамці, яка раніше відповідала за режим "Звук/Без звуку". З її допомогою можна вмикати ліхтарик, камеру, перемикати режими, відповідати на дзвінки тощо.Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max. Камера дасть змогу використовувати 12 мп об’єктив для 2-кратного зуму і відео у форматі 4K. Все це було доступно і на торішніх iPhone 14 Pro. Також оновлена камера iPhone 15 Pro має вдвічі кращу якість нічних знімків.Топові iPhone отримали новий чіпсет A17 власної розробки Apple. Такий чіпсет потужніший і швидший за попередників. Базові iPhone 15 і Plus оснастили торішнім A16.Крім цього у компанії Apple також повідомили, що iPhone 15 отримають збільшену батарею.Скільки коштують нові iPhone 15:iPhone 15 – від 799 дол;iPhone 15 Plus – від 899 дол;iPhone 15 Pro – від 999 дол;iPhone 15 Pro Max – від 1199 дол.Усі чотири презентовані смартфони будуть доступні для попереднього замовлення з 22 вересня.