Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш

Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш
Помпезно представлений пропагандою північного сусіда «перший російський смартфон на російській системі» має бангладеське походження.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Виявилося, що російська інновація - це бангладеський Symphony Helio 60, телефони абсолютно однакові за характеристиками та дизайном, тільки у оригіналу з Бангладеш камера набагато краще.
Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш

Очікувана ціна Р-фону близько 40 000 рублів, що дорожче оригіналу приблизно на 25 000 рублів.
Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш

Але це не всі "інноваційні" продукти, росіяни представили преміум-ноутбук нібито власного виробництва. Називається він "Гравитон" Н17І-Т.
Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш

У моделі 17-дюймовий екран, працює ноутбук на ОС Astra Linux SE та РЕД ОС. Комплектуючі всі зарубіжні, з російського тільки напис Гравитон.
Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш

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Теги: гаджети, смартфон
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