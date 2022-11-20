Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш
Сьогодні, 15:48
Помпезно представлений пропагандою північного сусіда «перший російський смартфон на російській системі» має бангладеське походження.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Виявилося, що російська інновація - це бангладеський Symphony Helio 60, телефони абсолютно однакові за характеристиками та дизайном, тільки у оригіналу з Бангладеш камера набагато краще.
Очікувана ціна Р-фону близько 40 000 рублів, що дорожче оригіналу приблизно на 25 000 рублів.
Але це не всі "інноваційні" продукти, росіяни представили преміум-ноутбук нібито власного виробництва. Називається він "Гравитон" Н17І-Т.
У моделі 17-дюймовий екран, працює ноутбук на ОС Astra Linux SE та РЕД ОС. Комплектуючі всі зарубіжні, з російського тільки напис Гравитон.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Виявилося, що російська інновація - це бангладеський Symphony Helio 60, телефони абсолютно однакові за характеристиками та дизайном, тільки у оригіналу з Бангладеш камера набагато краще.
Очікувана ціна Р-фону близько 40 000 рублів, що дорожче оригіналу приблизно на 25 000 рублів.
Але це не всі "інноваційні" продукти, росіяни представили преміум-ноутбук нібито власного виробництва. Називається він "Гравитон" Н17І-Т.
У моделі 17-дюймовий екран, працює ноутбук на ОС Astra Linux SE та РЕД ОС. Комплектуючі всі зарубіжні, з російського тільки напис Гравитон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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