Навколо Світязю на велосипедах: незвична екскурсія для школярів на Волині

На Волині для дітей 8-10 класів організували незвичну велосипедну екскурсію навколо озера Світязь.Про це повідомляє Шацький національний природний парк у фейсбуці.Працівники відділу рекреації та екоосвіти та пропаганди парку влаштували пізнавальну веломандрівку навколо озера Світязь для учнів 8-10 класів Шацького ліцею». Школярі мали зупинки на найцікавіших локаціях, дізнались багато історичних фактів про озеро Світязь , біорізноманіття Шацького НПП, спостерігали за птахами на затоці Бужня, фотографувались, спілкуватись та відкривали для себе нові неповторні краєвиди своєї малої батьківщини.Проїхавши за день більше 30 км, всі повернулися додому сповнені приємних емоцій та подяки ЗСУ за можливість жити та пізнавати світ.«Відірватись від екрана свого телефона, озирнутись навкруги, придивитись, наскільки наш світ прекрасний, неповторний, різноманітний, різнобарвний, витончений – необхідно кожній людині! А особливо дітям, адже їх потрібно навчити проводити своє дозвілля з користю та привити їм любов до рідного краю», - кажуть у адміністрації парку.