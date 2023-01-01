Зупинилося серце волинського лікаря Алли Безуглої
Сьогодні, 15:05
Після важкої хвороби сьогодні, 2 жовтня, пішла в засвіти лікар з медицини невідкладних станів Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Алла Безугла.
Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.
Смерть Алли Безуглої – велика втрата для рідних, близьких, колег і друзів.
«У нашій пам’яті Алла Федорівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна та світла пам’ять нашій колезі…» - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.
Смерть Алли Безуглої – велика втрата для рідних, близьких, колег і друзів.
«У нашій пам’яті Алла Федорівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна та світла пам’ять нашій колезі…» - йдеться у повідомленні.
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