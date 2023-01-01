Зупинилося серце волинського лікаря Алли Безуглої

Зупинилося серце волинського лікаря Алли Безуглої
Після важкої хвороби сьогодні, 2 жовтня, пішла в засвіти лікар з медицини невідкладних станів Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Алла Безугла.

Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.

Смерть Алли Безуглої – велика втрата для рідних, близьких, колег і друзів.

«У нашій пам’яті Алла Федорівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна та світла пам’ять нашій колезі…» - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув волинянин Артур Новосад
Сьогодні, 15:27
Навколо Світязю на велосипедах: незвична екскурсія для школярів на Волині
Сьогодні, 15:22
Зупинилося серце волинського лікаря Алли Безуглої
Сьогодні, 15:05
У військовому ліцеї на Волині – урочиста посвята
Сьогодні, 14:59
Гідрометцентр: На Волині у жовтні буде набагато тепліше за норму
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:32
У Польщі померла волинянка, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому У Польщі померла волинянка, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
18 вересень, 21:07
Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком Ножове поранення забрало життя чоловіка під Луцьком
13 вересень, 20:30
На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина
10 вересень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діткам захисників влаштували екскурсію до Луцького зоопарку
Сьогодні, 16:18
 0
Президент підписав закон щодо зарплат полоненим
Сьогодні, 16:00
 0
Перший смартфон росіян на нібито їхній системі виявився із Бангладеш
Сьогодні, 15:48
 0
На війні загинув волинянин Артур Новосад
Сьогодні, 15:27
 0
Навколо Світязю на велосипедах: незвична екскурсія для школярів на Волині
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8