Зупинилося серце волинського лікаря Алли Безуглої

Алла Безугла.



Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.



Смерть Алли Безуглої – велика втрата для рідних, близьких, колег і друзів.



«У нашій пам’яті Алла Федорівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна та світла пам’ять нашій колезі…» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після важкої хвороби сьогодні, 2 жовтня, пішла в засвіти лікар з медицини невідкладних станів Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофПро це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.Смерть Алли Безуглої – велика втрата для рідних, близьких, колег і друзів.«У нашій пам’яті Алла Федорівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна та світла пам’ять нашій колезі…» - йдеться у повідомленні.

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