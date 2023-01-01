Гідрометцентр: На Волині у жовтні буде набагато тепліше за норму
Сьогодні, 14:42
У вересні 2023 року в обласному центрі Волині синоптики зафіксували одразу три абсолютні температурні максимуми.
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя, перший рекорд зафіксували 13 вересня, коли стовпчики термометрів показали 28,7 градуса тепла. Другий — 28 вересня, рекордною стала температура + 26,0°С.
Третій за місяць температурний максимум синоптики зафіксували 29 вересня. Зі слів Надії Голі, тоді повітря у Луцьку прогрілося до +24,2°С. Цей рекорд тримався з 1988 року. Найхолодніше, кажуть синоптики, цього дня було у 1977 році, тоді в луцьку вдарив чотирьох градусний мороз.
За довготривалими прогнозами, каже Надія Голя, у жовтні температура повітря буде в середньому на 1-1.5 градуса вище норми.
"Завтра, 3 жовтня, ще температура буде в межах 20-24 градусів тепла, а потім йде вже зниження. З 4-го числа вже вдень буде 17-18 0°С", — зазначила синоптикиня Волинського гідрометеоцентру.
Також Надія Голя додала, що у ніч з 3 на 4 та з 5 на 6 жовтня в області очікуються короткочасні дощі.
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Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя, перший рекорд зафіксували 13 вересня, коли стовпчики термометрів показали 28,7 градуса тепла. Другий — 28 вересня, рекордною стала температура + 26,0°С.
Третій за місяць температурний максимум синоптики зафіксували 29 вересня. Зі слів Надії Голі, тоді повітря у Луцьку прогрілося до +24,2°С. Цей рекорд тримався з 1988 року. Найхолодніше, кажуть синоптики, цього дня було у 1977 році, тоді в луцьку вдарив чотирьох градусний мороз.
За довготривалими прогнозами, каже Надія Голя, у жовтні температура повітря буде в середньому на 1-1.5 градуса вище норми.
"Завтра, 3 жовтня, ще температура буде в межах 20-24 градусів тепла, а потім йде вже зниження. З 4-го числа вже вдень буде 17-18 0°С", — зазначила синоптикиня Волинського гідрометеоцентру.
Також Надія Голя додала, що у ніч з 3 на 4 та з 5 на 6 жовтня в області очікуються короткочасні дощі.
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