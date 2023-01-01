Гідрометцентр: На Волині у жовтні буде набагато тепліше за норму

У вересні 2023 року в обласному центрі Волині синоптики зафіксували одразу три абсолютніПро це повідомляє Суспільне.Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру, перший рекорд зафіксували 13 вересня, коли стовпчики термометрів показали 28,7 градуса тепла. Другий — 28 вересня, рекордною стала температура + 26,0°С.Третій за місяць температурний максимум синоптики зафіксували 29 вересня. Зі слів Надії Голі, тоді повітря у Луцьку прогрілося до +24,2°С. Цей рекорд тримався з 1988 року. Найхолодніше, кажуть синоптики, цього дня було у 1977 році, тоді в луцьку вдарив чотирьох градусний мороз.За довготривалими прогнозами, каже Надія Голя, у жовтні температура повітря буде в середньому на 1-1.5 градуса вище норми."Завтра, 3 жовтня, ще температура буде в межах 20-24 градусів тепла, а потім йде вже зниження. З 4-го числа вже вдень буде 17-18 0°С", — зазначила синоптикиня Волинського гідрометеоцентру.Також Надія Голя додала, що у ніч з 3 на 4 та з 5 на 6 жовтня в області очікуються короткочасні дощі.