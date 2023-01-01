Патрульні у Луцьку допомогли двом бабусям

Патрульні у Луцьку допомогли двом бабусям
Випадки, коли літні люди потребують допомоги поліцейських — не рідкість. Тільки від учора, 1 жовтня, до луцьких патрульних двічі звернулися небайдужі громадяни, які повідомили про двох загублених бабусь.

Про це у телеграмі інформує патрульна поліція Волині.

Перший випадок трапився на вулиці Корольова. Чоловік повідомив, що помітив жінку похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості та не пам’ятала, де живе. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то їм вдалося з’ясувати, де мешкає 90-річна бабуся.

І ще один випадок стався на вулиці Ветеранів. На лінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що його 81-річна матір пішла з двору будинку в невідомому напрямку. За словами заявника, жінка має проблеми з пам'яттю та може не орієнтуватися на місцевості. Її інспектори також відшукали неподалік від дому.

В обох випадках бабусь відвезли додому та передали рідним.
Патрульні у Луцьку допомогли двом бабусям
Патрульні у Луцьку допомогли двом бабусям

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Теги: патрульні, Луцьк
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