Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука

У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем, захищаючи Україну.Відспівування відбулося сьогодні, 2 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Лучанин Анатолій Олександрович Мосорук, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв’язку.Головний сержант Анатолій Мосорук помер 29 вересня 2023 року у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Анатолія Мосорука поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.