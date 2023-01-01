Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука

Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Анатолієм Мосоруком, який віддав своє життя, захищаючи Україну.

Відспівування відбулося сьогодні, 2 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Лучанин Анатолій Олександрович Мосорук, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв’язку.
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука

Головний сержант Анатолій Мосорук помер 29 вересня 2023 року у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука

Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Лучани провели в останню путь Героя Анатолія Мосорука

Анатолія Мосорука поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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Теги: загиблі, війна
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