2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком
Сьогодні, 07:03
У понеділок, 2 жовтня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Анатолія Мосорука, який загинув на війні.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Мосорук Анатолій Олександрович, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.
Головний сержант Мосорук Анатолій Олександрович помер 29.09.2023 у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Мосорук Анатолій Олександрович, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.
Головний сержант Мосорук Анатолій Олександрович помер 29.09.2023 у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Знає про військовий вишкіл не з підручників»: історія демобілізованого вчителя з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:04
2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком
Сьогодні, 07:03
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа