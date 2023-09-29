2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком

2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком
У понеділок, 2 жовтня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Анатолія Мосорука, який загинув на війні.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Лучанин Мосорук Анатолій Олександрович, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.

Головний сержант Мосорук Анатолій Олександрович помер 29.09.2023 у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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