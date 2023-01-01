Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до росії

Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до росії
Україна разом із партнерами вживає заходів, аби запобігти домовленості між рф та Іраном щодо передачі Москві балістичних ракет.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності такої домовленості після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН щодо Ірану, Юсов зазначив: «Така загроза існує. Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся».

Нагадаємо, що Іран і росія домовляються про постачання далекобійних ракет, повідомив 28 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW).

Нещодавно США запровадили санкції проти осіб з Ірану, Китаю, ОАЕ і Туреччини, які купували деталі для іранських дронів. Починаючи із вересня 2022 року США запровадили уже дев'ять раундів санкцій проти іранської програми БпЛА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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