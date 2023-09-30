Буданов розповів про нараду в росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу

Кирило Буданов.



Про це пише



"За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків.



І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?".



На наступній нараді сказали: "Знаєте, там усе готово, треба заходити", - йдеться в повідомленні.



Буданов уточнив, що усі кошти, які росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.



Очільник ГУР також додав, що росіяни щиро вірили, що "Харків – російське місто, і там просто чекають визволителів".



Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу рф захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – "громадяни рф".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії за два тижні до війни сумнівалися, чи чекають в Україні окупантів, а потім вирішили, що так, розповів очільник Головного управління розвідкиПро це пише Українська правда "За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків.І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?".На наступній нараді сказали: "Знаєте, там усе готово, треба заходити", - йдеться в повідомленні.Буданов уточнив, що усі кошти, які росія виділяла на захоплення України, розкрадалися.Очільник ГУР також додав, що росіяни щиро вірили, що "Харків – російське місто, і там просто чекають визволителів".Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року російський диктаторпідписав "договори" про прийняття до складу рф захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – "громадяни рф".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію