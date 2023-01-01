Уночі ворожі безпілотники атакували Кривий Ріг та Умань

Уночі ворожі безпілотники атакували Кривий Ріг та Умань
У ніч на 1 жовтня російська армія атакувала ударними безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Умань на Черкащині.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі, а в Умані - по промислових об'єктах, де виникла пожежа на складських приміщеннях, зокрема там, де зберігалось зерно.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф).

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 «шахедів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську на ринку відвідувачам міряли тиск та тестували на гепатит В і С
Сьогодні, 09:40
Уночі ворожі безпілотники атакували Кривий Ріг та Умань
Сьогодні, 08:52
«Знає про військовий вишкіл не з підручників»: історія демобілізованого вчителя з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:04
2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком
Сьогодні, 07:03
Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до росії
Сьогодні, 04:58
Схожі новини
2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком 2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком
Сьогодні, 07:03
Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до росії Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до росії
Сьогодні, 04:58
Буданов розповів про нараду в росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу Буданов розповів про нараду в росії перед війною, де сумнівалися щодо нападу
Сьогодні, 02:39
У загиблого Героя з Волині Станіслава Соловея народився син У загиблого Героя з Волині Станіслава Соловея народився син
30 вересень, 23:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську на ринку відвідувачам міряли тиск та тестували на гепатит В і С
Сьогодні, 09:40
 0
Уночі ворожі безпілотники атакували Кривий Ріг та Умань
Сьогодні, 08:52
 0
«Знає про військовий вишкіл не з підручників»: історія демобілізованого вчителя з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:04
 0
2 жовтня прощатимуться з Героєм з Луцька Анатолієм Мосоруком
Сьогодні, 07:03
 0
Україна вживає заходів, щоб запобігти передачі іранських ракет до росії
Сьогодні, 04:58
 0
Медіа
відео
1/8