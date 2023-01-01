Уночі ворожі безпілотники атакували Кривий Ріг та Умань
Сьогодні, 08:52
У ніч на 1 жовтня російська армія атакувала ударними безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Умань на Черкащині.
Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі, а в Умані - по промислових об'єктах, де виникла пожежа на складських приміщеннях, зокрема там, де зберігалось зерно.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф).
Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 «шахедів».
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Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі, а в Умані - по промислових об'єктах, де виникла пожежа на складських приміщеннях, зокрема там, де зберігалось зерно.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф).
Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 «шахедів».
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