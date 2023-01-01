Луцьк доєднався до всеукраїнської хвилини мовчання в пам'ять про загиблих Героїв
Сьогодні, 10:10
У Луцьку о 9-ій ранку усі перехожі на центральних вулицях та автомобілісти зупинилися - місто завмерло для вшанування захисників та захисниць, які загинули за Україну.
Про всеукраїнську хвилину мовчання було аноносовано напередеодні Луцькою міською радою.
На Театральному майдані Луцька біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» відбулася загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України, а рух транспорту призупинився в центральній частині міста.
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Про всеукраїнську хвилину мовчання було аноносовано напередеодні Луцькою міською радою.
На Театральному майдані Луцька біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» відбулася загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України, а рух транспорту призупинився в центральній частині міста.
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