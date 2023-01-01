Луцьк доєднався до всеукраїнської хвилини мовчання в пам'ять про загиблих Героїв





Про всеукраїнську хвилину мовчання було



На Театральному майдані Луцька біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» відбулася загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України, а рух транспорту призупинився в центральній частині міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку о 9-ій ранку усі перехожі на центральних вулицях та автомобілісти зупинилися - місто завмерло для вшанування захисників та захисниць, які загинули за Україну.Про всеукраїнську хвилину мовчання було аноносовано напередеодні Луцькою міською радою.На Театральному майдані Луцька біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» відбулася загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України, а рух транспорту призупинився в центральній частині міста.

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