Хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками: завтра у Луцьку о 9 годині призупиниться рух





Про це повідомили у міськраді, пишуть



У відповідності до розпорядження міського голови, 1 жовтня, з 08:45 до 09:20 буде призупинено рух центральними вулицями міста Луцька, зокрема:



проспект Волі – перехрестя проспекту Волі та вулиці Шопена;



Театральний майдан – вул. Паркова;



вул. Винниченка – перехрестя проспекта Волі;



вул. Б.Хмельницького – проспект Волі;



проспект Волі – вул. Шевченка.



Маршрут руху громадського транспорту буде тимчасово змінено.



Також протягом жовтня у закладах загальної середньої освіти та закладах культури територіальної громади відбуватимуться тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи та виховні години, присвячені Дню захисника та захисниць України, Дню українського козацтва, 81-ї річниці утворення УПА.



Крім того, будуть відбуватися благодійні акції для сімей, що потребують особливої соціальної підтримки.



Члени організації Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура отримають одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 1 жовтня, о 9 годині з нагоди Дня захисників і захисниць України на Театральному майдані міста Луцька біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» відбудеться загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України. Під час акції буде призупинено руху транспорту в центральній частині міста та лунатиме звуковий сигнал системи оповіщення ДСНС.Про це повідомили у міськраді, пишуть Волинські новини У відповідності до розпорядження міського голови, 1 жовтня, з 08:45 до 09:20 буде призупинено рух центральними вулицями міста Луцька, зокрема:проспект Волі – перехрестя проспекту Волі та вулиці Шопена;Театральний майдан – вул. Паркова;вул. Винниченка – перехрестя проспекта Волі;вул. Б.Хмельницького – проспект Волі;проспект Волі – вул. Шевченка.Маршрут руху громадського транспорту буде тимчасово змінено.Також протягом жовтня у закладах загальної середньої освіти та закладах культури територіальної громади відбуватимуться тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи та виховні години, присвячені Дню захисника та захисниць України, Дню українського козацтва, 81-ї річниці утворення УПА.Крім того, будуть відбуватися благодійні акції для сімей, що потребують особливої соціальної підтримки.Члени організації Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура отримають одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету.

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