Хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками: завтра у Луцьку о 9 годині призупиниться рух

Хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками: завтра у Луцьку о 9 годині призупиниться рух
У неділю, 1 жовтня, о 9 годині з нагоди Дня захисників і захисниць України на Театральному майдані міста Луцька біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» відбудеться загальноукраїнська хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками України. Під час акції буде призупинено руху транспорту в центральній частині міста та лунатиме звуковий сигнал системи оповіщення ДСНС.

Про це повідомили у міськраді, пишуть Волинські новини.

У відповідності до розпорядження міського голови, 1 жовтня, з 08:45 до 09:20 буде призупинено рух центральними вулицями міста Луцька, зокрема:

проспект Волі – перехрестя проспекту Волі та вулиці Шопена;

Театральний майдан – вул. Паркова;

вул. Винниченка – перехрестя проспекта Волі;

вул. Б.Хмельницького – проспект Волі;

проспект Волі – вул. Шевченка.

Маршрут руху громадського транспорту буде тимчасово змінено.

Також протягом жовтня у закладах загальної середньої освіти та закладах культури територіальної громади відбуватимуться тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи та виховні години, присвячені Дню захисника та захисниць України, Дню українського козацтва, 81-ї річниці утворення УПА.

Крім того, будуть відбуватися благодійні акції для сімей, що потребують особливої соціальної підтримки.

Члени організації Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура отримають одноразову грошову допомогу з коштів міського бюджету.

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Теги: Луцьк, хвилина мовчання
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