На Волині загорівся комбайн. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Сьогодні, 30 вересня, о 16:46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що горить комбайн між селами Звиняче та Красів Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зі слів власника транспорту, він разом з колегами намагались загасити полум’я вогнегасниками, але не впорались і зателефонували на 101. На місце виклику направлено вогнеборців 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.
По приїзду рятувальників вогонь поширився на двигун та кабіну комбайна. Фахівці ДСНС на гасіння пожежі подали 1 водяний ствол.
Причина події - встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зі слів власника транспорту, він разом з колегами намагались загасити полум’я вогнегасниками, але не впорались і зателефонували на 101. На місце виклику направлено вогнеборців 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.
По приїзду рятувальників вогонь поширився на двигун та кабіну комбайна. Фахівці ДСНС на гасіння пожежі подали 1 водяний ствол.
Причина події - встановлюється.
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