На Волині загорівся комбайн. ФОТО

Сьогодні, 30 вересня, о 16:46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що горить комбайн між селами Звиняче та Красів Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Зі слів власника транспорту, він разом з колегами намагались загасити полум’я вогнегасниками, але не впорались і зателефонували на 101. На місце виклику направлено вогнеборців 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.По приїзду рятувальників вогонь поширився на двигун та кабіну комбайна. Фахівці ДСНС на гасіння пожежі подали 1 водяний ствол.Причина події - встановлюється.