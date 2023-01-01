На Волині загорівся комбайн. ФОТО

На Волині загорівся комбайн. ФОТО
Сьогодні, 30 вересня, о 16:46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що горить комбайн між селами Звиняче та Красів Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зі слів власника транспорту, він разом з колегами намагались загасити полум’я вогнегасниками, але не впорались і зателефонували на 101. На місце виклику направлено вогнеборців 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.

По приїзду рятувальників вогонь поширився на двигун та кабіну комбайна. Фахівці ДСНС на гасіння пожежі подали 1 водяний ствол.

Причина події - встановлюється.
На Волині загорівся комбайн. ФОТО
На Волині загорівся комбайн. ФОТО
На Волині загорівся комбайн. ФОТО
На Волині загорівся комбайн. ФОТО

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Теги: Волинь, комбайн, пожежа
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