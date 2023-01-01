Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 1 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 1 жовтня
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура вночі 15-12°, вдень 16 - 19°.

Народний прогноз погоди: 1 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз; якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі й чекати – "сльота стоятиме". Яка погода 1 жовтня, така буде й 1 квітня.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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