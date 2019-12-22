Швейцарія виділить для України 100 мільйонів доларів на розмінування





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Нейтральна Швейцарія має намір перебрати частину видатків на проведення робіт з розмінування в Україні. Відповідну заяву зробив у п'ятницю, 29 вересня, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс у Берні, передає інформагенція dpa. За словами посадовця, Швейцарія виділить 100 мільйонів доларів, що є четвертою частиною від 400 мільйонів - озвученого Україною загального обсягу видатків на ці потреби.



Однак масштабне розмінування може розпочатися лише після завершення бойових дій. Реалізація проєкту триватиме роки, переконаний Гансйорґ Еберле (Hansjörg Eberle), директор Фонду протимінної діяльності (FSD).



Берн під шквалом критики через нейтралітет

Швейцарія зазнає міжнародної критики за те, що наполягає на своєму нейтралітеті й у випадку російської агресії проти України. Берн не лише не постачає зброю в Україну, а й відмовляється давати згоду іншим країнам, приміром Німеччині, на передачу Україні швейцарської зброї чи боєприпасів швейцарського виробництва з їхніх арсеналів.



"У сфері гуманітарного розмінування ми щедрі", - сказав Кассіс. "Тільки військова допомога виключена через нейтралітет", - пояснив очільник швейцарського дипломатичного відомства. За словами Кассіса, з 400 мільйонів доларів США вже пообіцяли виділити половину.



Швейцарські кошти мають бути використані в період з 2024 по 2027 рік. Однак останнє слово щодо бюджетних питань залишається за парламентом. У 2022 і 2023 роках Швейцарія підтримала вишкіл саперів в Україні, виділивши 15,2 мільйона швейцарських франків (15,7 мільйона євро). За оцінками Кассіса, площа замінованої в Україні території в чотири рази перевищує площу Швейцарії. Так само на думку швейцарського урядовця, саме розмінування є ключовою передумовою для відбудови України.



На цю новину вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму дописі в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter).



"Я вдячний Швейцарії за виділення 100 мільйонів швейцарських франків на гуманітарне розмінування в Україні між 2024 і 2027 роками. Істотна допомога в очищенні української землі від російських мін", - написав Кулеба.

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