У волинянина вкрали телефон і зняли з кредитної карти понад 16 тисяч

У волинянина вкрали телефон і зняли з кредитної карти понад 16 тисяч
У волинянина вкрали телефон і зняли з кредитної карти гроші.

Про це пише видання "Волинь".

Жертвою пройдисвіта став 62-річний житель міста Горохів.

За попередньою інформацією, вчора, 29 вересня, близько 20.00 години неподалік одного з міських магазинів злодій вкрав у нього телефон, зумів знайти в ньому мобільний додаток банку й поцупив з кредитної картки 16 200 гривень.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України і закликають бути уважними до цінних речей та пильними до підозрілих, які без причини крутяться поруч.

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Теги: Волинянин, гроші, злодій, телефон
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