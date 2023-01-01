У волинянина вкрали телефон і зняли з кредитної карти понад 16 тисяч





Про це пише видання



Жертвою пройдисвіта став 62-річний житель міста Горохів.



За попередньою інформацією, вчора, 29 вересня, близько 20.00 години неподалік одного з міських магазинів злодій вкрав у нього телефон, зумів знайти в ньому мобільний додаток банку й поцупив з кредитної картки 16 200 гривень.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України і закликають бути уважними до цінних речей та пильними до підозрілих, які без причини крутяться поруч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинянина вкрали телефон і зняли з кредитної карти гроші.Про це пише видання "Волинь" Жертвою пройдисвіта став 62-річний житель міста Горохів.За попередньою інформацією, вчора, 29 вересня, близько 20.00 години неподалік одного з міських магазинів злодій вкрав у нього телефон, зумів знайти в ньому мобільний додаток банку й поцупив з кредитної картки 16 200 гривень.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України і закликають бути уважними до цінних речей та пильними до підозрілих, які без причини крутяться поруч.

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