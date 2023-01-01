Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових

Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових
Напередодні Дня Захисників та Захисниць України в столиці відбувся Перший Київський Форум ветеранів. У заході взяв участь мер Києва Віталій Кличко, який нагородив військових нагрудними знаками «Знак пошани» та медалями «Честь. Слава. Держава» і розповів про допомогу захисникам.

Про це йдеться на його телеграм-каналі.

«Наш обов’язок сьогодні – це і допомога бійцям, які на передовій, а також – комплексна система допомоги військовим після їхнього повернення до цивільного життя, підтримка ветеранів та їх сімей. Я ініціював розробку першої в Україні комплексної програми підтримки киян-захисників та захисниць, їхніх сімей, а також родин загиблих. Київрада затвердила міську цільову програму. Її бюджет на 2023-25 роки становить понад 2,3 мільярди гривень», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що йдеться не тільки про пільги, компенсації та матеріальну допомогу. А й про здобуття нової професії, отримання грантів та кредитів на відкриття власного бізнесу, про психологічну допомогу, медичні послуги та тренування з 6 адаптивних видів спорту.
Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових

«Працюємо і над створенням у Києві великого реабілітаційного центру для військових. Нещодавно, під час відрядження до Німеччини, я обговорив з мером Берліна допомогу німецьких партнерів у створенні в столиці України муніципального центру протезування для поранених військових», - повідомив Кличко.
Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових
Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових
Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових
Кличко на Першому Київському Форумі ветеранів розповів про створення реабілітаційного центру для військових


Мер Києва підкреслив, що Київ постійно збільшує допомогу ЗСУ.

«Місто з лютого 2022 року спрямувало понад 4,6 млрд грн на підтримку військових. Із них майже 3,5 млрд грн – у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші потреби військових частин на передовій. Майже 800 млн грн – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям. Понад 430 млн грн - на забезпечення квартирами захисників і їх сімей. Київрада на цей рік на підтримку військових передбачила 5 млрд грн. (Це крім соціальної підтримки і виплат). Додатково передали з бюджету столиці у вигляді субвенції Міністерству оборони, Генштабу, нашим військовим 300 мільйонів гривень», - наголосив Віталій Кличко.

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Теги: Кличко
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