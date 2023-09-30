Спецоперація «Бариня»: ГУР вдалося завербувати військового рф





Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова, передає



"Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий рф Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців рф в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію", - сказав Юсов.



Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.



Військовий розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту "Хочу жить".



"Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", - розповів росіянин.



За час співпраці з ГУР Алфьоров переконав 11 військовослужбовців рф здатися в полон.



Нагадаємо, в серпні в результаті спецоперації "Синиця" в Україну вдалося перегнати російський бойовий гелікоптер Мі-8. У ГУР зазначали, що після неї збільшилась кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить".



"Хочу жить" – державний проєкт ГУР Міноборони, який покликаний допомогти військовослужбовцям рф безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує утримання полонених згідно з нормами Женевських конвенцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно провело спецоперацію, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.Про це повідомив представник ГУР МОУна пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова, передає LB.ua "Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий рф, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців рф в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію", - сказав Юсов.Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.Військовий розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту "Хочу жить"."Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон", - розповів росіянин.За час співпраці з ГУР Алфьоров переконав 11 військовослужбовців рф здатися в полон.Нагадаємо, в серпні в результаті спецоперації "Синиця" в Україну вдалося перегнати російський бойовий гелікоптер Мі-8. У ГУР зазначали, що після неї збільшилась кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жить"."Хочу жить" – державний проєкт ГУР Міноборони, який покликаний допомогти військовослужбовцям рф безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує утримання полонених згідно з нормами Женевських конвенцій.

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