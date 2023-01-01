Патрульні нагадують про обов'язкове ввімкнення фар з 1 жовтня

Із 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.Про це нагадали у Патрульній поліції Волинської області."Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП. Будьте відповідальними й безпечних вам доріг", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що мета вимоги про включення вогнів — додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період, завдяки чому в будь-якому випадку, вимогу про ввімкнення ходових вогнів ігнорувати не можна, щоб не піддавати ризику себе та інших учасників дорожнього руху.Штраф за не ввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.