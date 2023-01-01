Зеленський присвоїв почесні звання двом волинським вчителькам

Президент Українинапередодні професійного свята відзначив кращих освітян країни. Серед нагороджених - вчителька географії Нововолинського ліцею №1та вчителька математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради»Про це повідомили у Волинській ОВА.Алла Горбач отримала почесне звання «Народний вчитель України», а Оксана Мала стала «Заслуженим вчителем України».«Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці», – звернувся до присутніх Володимир Зеленський.Разом із тим, Президент подякував усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги – навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить – бути українцями.