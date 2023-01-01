Зеленський присвоїв почесні звання двом волинським вчителькам

Зеленський присвоїв почесні звання двом волинським вчителькам
Президент України Володимир Зеленський напередодні професійного свята відзначив кращих освітян країни. Серед нагороджених - вчителька географії Нововолинського ліцею №1 Алла Євгенівна Горбач та вчителька математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради» Оксана Леонідівна Мала.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Алла Горбач отримала почесне звання «Народний вчитель України», а Оксана Мала стала «Заслуженим вчителем України».

Зеленський присвоїв почесні звання двом волинським вчителькам


«Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці», – звернувся до присутніх Володимир Зеленський.

Разом із тим, Президент подякував усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги – навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить – бути українцями.

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Теги: вчитель, Зеленський, почесне звання
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