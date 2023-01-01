Україна до кінця року отримає від партнерів 30 машин для розмінування, – Клименко

Україна до кінця року отримає від партнерів 30 машин для розмінування, – Клименко
Україна до кінця 2023 року отримає близько 30 машин механізованого розмінування від міжнародних партнерів.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у коментарі "Укрінформу".

"Ми отримаємо від міжнародних партнерів ще близько 30 машин механізованого розмінування до кінця року. Відповідно у системі МВС їх стане 45. Зараз працюють 15", – сказав Клименко.

Він підкреслив, що Фонд Баффета наразі надав Україні найбільше машин механізованого розмінування – вісім уже використовуються за призначенням, ще кілька очікуються незабаром. Окрім того, за словами міністра внутрішніх справ, Швейцарія та Японія активно допомагають Українській державі у сфері розмінування. При цьому Клименко зауважив, що українська влада працює над залученням більшої кількості компаній, які можуть посприяти Україні в цьому процесі.

Водночас він додав, що для розмінування території України також планують використовувати вітчизняні машини.

"Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості і Міністерством економіки вже протестували деякі вітчизняні машини механізованого розмінування", – поінформував міністр внутрішніх справ.

Клименко висловив сподівання, що після проходження сертифікації машини, вироблені на двох відповідних підприємствах, зможуть використовуватися для розмінування.

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