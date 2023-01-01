Україна до кінця року отримає від партнерів 30 машин для розмінування, – Клименко





Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у коментарі



"Ми отримаємо від міжнародних партнерів ще близько 30 машин механізованого розмінування до кінця року. Відповідно у системі МВС їх стане 45. Зараз працюють 15", – сказав Клименко.



Він підкреслив, що Фонд Баффета наразі надав Україні найбільше машин механізованого розмінування – вісім уже використовуються за призначенням, ще кілька очікуються незабаром. Окрім того, за словами міністра внутрішніх справ, Швейцарія та Японія активно допомагають Українській державі у сфері розмінування. При цьому Клименко зауважив, що українська влада працює над залученням більшої кількості компаній, які можуть посприяти Україні в цьому процесі.



Водночас він додав, що для розмінування території України також планують використовувати вітчизняні машини.



"Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості і Міністерством економіки вже протестували деякі вітчизняні машини механізованого розмінування", – поінформував міністр внутрішніх справ.



Клименко висловив сподівання, що після проходження сертифікації машини, вироблені на двох відповідних підприємствах, зможуть використовуватися для розмінування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна до кінця 2023 року отримає близько 30 машин механізованого розмінування від міжнародних партнерів.Про це розповів міністр внутрішніх справ Україниу коментарі "Укрінформу" "Ми отримаємо від міжнародних партнерів ще близько 30 машин механізованого розмінування до кінця року. Відповідно у системі МВС їх стане 45. Зараз працюють 15", – сказав Клименко.Він підкреслив, що Фонд Баффета наразі надав Україні найбільше машин механізованого розмінування – вісім уже використовуються за призначенням, ще кілька очікуються незабаром. Окрім того, за словами міністра внутрішніх справ, Швейцарія та Японія активно допомагають Українській державі у сфері розмінування. При цьому Клименко зауважив, що українська влада працює над залученням більшої кількості компаній, які можуть посприяти Україні в цьому процесі.Водночас він додав, що для розмінування території України також планують використовувати вітчизняні машини."Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості і Міністерством економіки вже протестували деякі вітчизняні машини механізованого розмінування", – поінформував міністр внутрішніх справ.Клименко висловив сподівання, що після проходження сертифікації машини, вироблені на двох відповідних підприємствах, зможуть використовуватися для розмінування.

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