"Якщо Україна не встоїть, росія нападе на країни Балтії", - президентка Грузії





Про це заявила Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, - повідомляє



"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.



Вона зазначила, що війна в Україні є найважливішою, оскільки під загрозою є вся Європа та демократія.



На питання про те, що буде, якщо російських агресорів не зупинити в Україні, вона відповіла: "Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".



Разом з тим, Зурабішвілі заявила, що останні події показали, що диктатор путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремлівський режим нападе на країни Балтії, якщо Україна не вистоїть російської агресії.Про це заявила Президентка Грузії, - повідомляє ТСН. "Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.Вона зазначила, що війна в Україні є найважливішою, оскільки під загрозою є вся Європа та демократія.На питання про те, що буде, якщо російських агресорів не зупинити в Україні, вона відповіла: "Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".Разом з тим, Зурабішвілі заявила, що останні події показали, що диктатор путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.

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