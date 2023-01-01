"Якщо Україна не встоїть, росія нападе на країни Балтії", - президентка Грузії

"Якщо Україна не встоїть, росія нападе на країни Балтії", - президентка Грузії
Кремлівський режим нападе на країни Балтії, якщо Україна не вистоїть російської агресії.

Про це заявила Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, - повідомляє ТСН.

"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що війна в Україні є найважливішою, оскільки під загрозою є вся Європа та демократія.

На питання про те, що буде, якщо російських агресорів не зупинити в Україні, вона відповіла: "Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".

Разом з тим, Зурабішвілі заявила, що останні події показали, що диктатор путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.

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Теги: війна, Україна, путін
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