У Нововолинську на ринку відвідувачам міряли тиск та тестували на гепатит В і С





Про це повідомили у Нововолинській міській раді.



Усім охочим медики вимірювали артеріальний тиск, рівень цукру в крові, робили швидкі тести на гепатит В та С, а також швидкі тести на ВІЛ інфекцію.



Загалом виявили бажання перевірити здоровʼя 186 осіб.

Усі швидкі тести показали негативний результат.



У 74 осіб виявлено підвищений рівень артеріального тиску, у 42 – підвищений рівень цукру. Для дообстеження пацієнтів скерували до сімейного лікаря.



На «Ярмарку здоровʼя» працювали медичні сестри Зоя Прядун та Іванна Масловій, а також лікар епідеміолог Ростислав Квятковський. Захід провели разом з лікарями Нововолинського відділення «Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у Нововолинську біля центрального ринку відбувся "Ярмарок здоров'я". Захід провели з нагоди Всесвітнього дня серця.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.Усім охочим медики вимірювали артеріальний тиск, рівень цукру в крові, робили швидкі тести на гепатит В та С, а також швидкі тести на ВІЛ інфекцію.Загалом виявили бажання перевірити здоровʼя 186 осіб.Усі швидкі тести показали негативний результат.У 74 осіб виявлено підвищений рівень артеріального тиску, у 42 – підвищений рівень цукру. Для дообстеження пацієнтів скерували до сімейного лікаря.На «Ярмарку здоровʼя» працювали медичні сестри Зоя Прядун та Іванна Масловій, а також лікар епідеміолог Ростислав Квятковський. Захід провели разом з лікарями Нововолинського відділення «Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

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