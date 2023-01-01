У Нововолинську на ринку відвідувачам міряли тиск та тестували на гепатит В і С

У Нововолинську на ринку відвідувачам міряли тиск та тестували на гепатит В і С
у Нововолинську біля центрального ринку відбувся "Ярмарок здоров'я". Захід провели з нагоди Всесвітнього дня серця.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Усім охочим медики вимірювали артеріальний тиск, рівень цукру в крові, робили швидкі тести на гепатит В та С, а також швидкі тести на ВІЛ інфекцію.

Загалом виявили бажання перевірити здоровʼя 186 осіб.
Усі швидкі тести показали негативний результат.

У 74 осіб виявлено підвищений рівень артеріального тиску, у 42 – підвищений рівень цукру. Для дообстеження пацієнтів скерували до сімейного лікаря.

На «Ярмарку здоровʼя» працювали медичні сестри Зоя Прядун та Іванна Масловій, а також лікар епідеміолог Ростислав Квятковський. Захід провели разом з лікарями Нововолинського відділення «Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

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