Винуватцеві смертельної аварії в Луцьку загрожує 10 років за ґратами

смертельну ДТП в облцентрі Волині.



Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Правоохоронці звинувачують 38-річного чоловіка у порушення в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншому потерпілому – тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286-1 КК України).



За даними слідства, удень 30 серпня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля BMW 318I на вулиці Клима Савура у Луцьку не впорався з керуванням,



У результаті ДТП 56-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події.



Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля.



Водій, судимий минулоріч за незаконне поводження зі зброєю, перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.



Довідково:



Санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 38-річного лучанина, який скоївв облцентрі Волині.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Правоохоронці звинувачують 38-річного чоловіка у порушення в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншому потерпілому – тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286-1 КК України).За даними слідства, удень 30 серпня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля BMW 318I на вулиці Клима Савура у Луцьку не впорався з керуванням, виїхав на тротуар , наїхав на пішохідку й опісля зіткнувся з бетонною огорожею.У результаті ДТП 56-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події.Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля.Водій, судимий минулоріч за незаконне поводження зі зброєю, перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

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