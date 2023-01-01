Винуватцеві смертельної аварії в Луцьку загрожує 10 років за ґратами

Винуватцеві смертельної аварії в Луцьку загрожує 10 років за ґратами
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 38-річного лучанина, який скоїв смертельну ДТП в облцентрі Волині.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Правоохоронці звинувачують 38-річного чоловіка у порушення в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншому потерпілому – тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, удень 30 серпня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля BMW 318I на вулиці Клима Савура у Луцьку не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, наїхав на пішохідку й опісля зіткнувся з бетонною огорожею.

У результаті ДТП 56-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події.

Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля.

Водій, судимий минулоріч за незаконне поводження зі зброєю, перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Довідково:

Санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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Теги: ДТП, Луцьк
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