Винуватцеві смертельної аварії в Луцьку загрожує 10 років за ґратами
Сьогодні, 13:55
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 38-річного лучанина, який скоїв смертельну ДТП в облцентрі Волині.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Правоохоронці звинувачують 38-річного чоловіка у порушення в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншому потерпілому – тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
За даними слідства, удень 30 серпня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля BMW 318I на вулиці Клима Савура у Луцьку не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, наїхав на пішохідку й опісля зіткнувся з бетонною огорожею.
У результаті ДТП 56-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події.
Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля.
Водій, судимий минулоріч за незаконне поводження зі зброєю, перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково:
Санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Правоохоронці звинувачують 38-річного чоловіка у порушення в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншому потерпілому – тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
За даними слідства, удень 30 серпня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля BMW 318I на вулиці Клима Савура у Луцьку не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, наїхав на пішохідку й опісля зіткнувся з бетонною огорожею.
У результаті ДТП 56-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події.
Травмувався також 33-річний пасажир автомобіля.
Водій, судимий минулоріч за незаконне поводження зі зброєю, перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково:
Санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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