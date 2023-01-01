Лучанина, який на тротуарі на смерть збив пішохідку, взяли під варту на 60 днів

Лучанина, який на тротуарі на смерть збив пішохідку, взяли під варту на 60 днів
У Луцьку п'яний водій BMW на смерть збив 56-річну пішохідку. Його взяли під варту на 60 діб.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

"Водія, який, будучи п'яним, на смерть на тротуарі збив 56-річну жінку вулиці на Клима Савура, взяли під варту на 60 днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що смертельна ДТП трапилася 30 серпня.

Близько 17 години 38-річний лучанин, керуючи автомобілем BMW 318, виїхав на тротуар по вулиці Клима Савури, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан.

Внаслідок автопригоди жінка загинула. Встановлено, що керманич перебував у стані сп’яніння, у нього відібрано кров для детального аналізу.

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Теги: Луцьк, ДТП, жінка, смерть
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