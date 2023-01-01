На Волині внаслідок зливи підтопило будинок. ФОТО

На Волині внаслідок зливи підтопило будинок. ФОТО
Протягом минулої доби волинські рятувальники здійснили 6 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

31 серпня о 09:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що внаслідок несприятливих погодних умов відбулося підтоплення прибудинкової території приватного домогосподарства в смт Турійськ Ковельського району. На місце виклику направили рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою мотопомпи відкачали воду.

Особовий склад 10-ї ДПРЧ здійснили виїзд для надання допомоги по вилученню кажана з приватного житлового будинку в селі Куснища Ковельського району.

Крім того, минулої доби рятувальники тричі виїжджали для проведення робіт з ліквідації кубел шершнів - у приватних домоволодіннях у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, рятувальники, будинок, підтоплення
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