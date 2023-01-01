У Луцьку громадський транспорт тимчасово змінить маршрут

У Луцьку громадський транспорт тимчасово змінить маршрут
У Луцьку тимчасово змінять маршрути автобусів і тролейбусів.

Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міської ради.

У зв’язку з проведенням 2 вересня з 09.30 до 11.00 год. Всеукраїнського патріотичного забігу “ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ”, рух транспорту буде тимчасово перекритий частинами вулиць (від вул.Паркової до вул.Шопена).

Рух автобусів (маршрути №№1, 2, 5, 10, 11, 12, 25, 30, 31) у вказаний проміжок часу буде здійснюватися по вул.Глушець.

Рух тролейбусів:

- маршрут № 1 – в прямому напрямку з СКФ «Україна» по вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту. У зворотному напрямку без змін;

- маршрут № 2 – в прямому напрямку з «СКФ «Україна» без змін. У зворотному напрямку з Картонно паперової фабрики через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Ковельську – далі по маршруту без змін;

- маршрут № 3 рейс о 09:51 з Лісництва по вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту без змін;

- маршрут № 4 - без змін;

- маршрут 4-а - без змін;

- маршрут № 5 – в прямому напрямку з «Цегельного заводу» через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Паркову - далі по маршруту без змін. У зворотному напрямку через вул. Домни Гордіюк – проспект Відродження – вул. Рівненську – вул. Дубнівську;

- маршрут № 12 – без змін;

- маршрут № 15 – від зупинки «Проспект молоді» по проспекту Відродження – вул. Рівненській, через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Паркову - далі по маршруту без змін.

- маршрут № 15-а в період з 09:30 до 11:00 год рух буде припинено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Житель Луцького району продавав «колеса» – його взяли під варту
Сьогодні, 15:01
У Луцьку громадський транспорт тимчасово змінить маршрут
Сьогодні, 14:37
Лучанина, який на тротуарі на смерть збив пішохідку, взяли під варту на 60 днів
Сьогодні, 14:03
На Волині внаслідок зливи підтопило будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:24
«Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Міжміські та приміські автобуси не їздитимуть головними вулицями Луцька Міжміські та приміські автобуси не їздитимуть головними вулицями Луцька
30 серпень, 17:43
У Луцькраді звільняють з посади головного спеціаліста відділу транспорту У Луцькраді звільняють з посади головного спеціаліста відділу транспорту
29 липень, 10:10
Із 29 травня у Луцьку призупинять рух транспорту проспектом Волі Із 29 травня у Луцьку призупинять рух транспорту проспектом Волі
25 травень, 18:00
Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час
27 квітень, 03:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Житель Луцького району продавав «колеса» – його взяли під варту
Сьогодні, 15:01
 0
У Луцьку громадський транспорт тимчасово змінить маршрут
Сьогодні, 14:37
 0
Лучанина, який на тротуарі на смерть збив пішохідку, взяли під варту на 60 днів
Сьогодні, 14:03
 0
На Волині внаслідок зливи підтопило будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
«Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8