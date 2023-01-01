У Луцьку громадський транспорт тимчасово змінить маршрут





Про це повідомляє відділ транспорту



У зв’язку з проведенням 2 вересня з 09.30 до 11.00 год. Всеукраїнського патріотичного забігу “ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ”, рух транспорту буде тимчасово перекритий частинами вулиць (від вул.Паркової до вул.Шопена).



Рух автобусів (маршрути №№1, 2, 5, 10, 11, 12, 25, 30, 31) у вказаний проміжок часу буде здійснюватися по вул.Глушець.



Рух тролейбусів:



- маршрут № 1 – в прямому напрямку з СКФ «Україна» по вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту. У зворотному напрямку без змін;



- маршрут № 2 – в прямому напрямку з «СКФ «Україна» без змін. У зворотному напрямку з Картонно паперової фабрики через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Ковельську – далі по маршруту без змін;



- маршрут № 3 рейс о 09:51 з Лісництва по вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту без змін;



- маршрут № 4 - без змін;



- маршрут 4-а - без змін;



- маршрут № 5 – в прямому напрямку з «Цегельного заводу» через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Паркову - далі по маршруту без змін. У зворотному напрямку через вул. Домни Гордіюк – проспект Відродження – вул. Рівненську – вул. Дубнівську;



- маршрут № 12 – без змін;



- маршрут № 15 – від зупинки «Проспект молоді» по проспекту Відродження – вул. Рівненській, через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Паркову - далі по маршруту без змін.



- маршрут № 15-а в період з 09:30 до 11:00 год рух буде припинено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тимчасово змінять маршрути автобусів і тролейбусів.Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міської ради У зв’язку з проведенням 2 вересня з 09.30 до 11.00 год. Всеукраїнського патріотичного забігу “ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ”, рух транспорту буде тимчасово перекритий частинами вулиць (від вул.Паркової до вул.Шопена).Рух автобусів (маршрути №№1, 2, 5, 10, 11, 12, 25, 30, 31) у вказаний проміжок часу буде здійснюватися по вул.Глушець.Рух тролейбусів:- маршрут № 1 – в прямому напрямку з СКФ «Україна» по вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту. У зворотному напрямку без змін;- маршрут № 2 – в прямому напрямку з «СКФ «Україна» без змін. У зворотному напрямку з Картонно паперової фабрики через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Ковельську – далі по маршруту без змін;- маршрут № 3 рейс о 09:51 з Лісництва по вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту без змін;- маршрут № 4 - без змін;- маршрут 4-а - без змін;- маршрут № 5 – в прямому напрямку з «Цегельного заводу» через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Паркову - далі по маршруту без змін. У зворотному напрямку через вул. Домни Гордіюк – проспект Відродження – вул. Рівненську – вул. Дубнівську;- маршрут № 12 – без змін;- маршрут № 15 – від зупинки «Проспект молоді» по проспекту Відродження – вул. Рівненській, через вул. Дубнівську - вул. Архітектора Метельницького - вул. Глушець – вул. Паркову - далі по маршруту без змін.- маршрут № 15-а в період з 09:30 до 11:00 год рух буде припинено.

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