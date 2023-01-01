Учитель з Волині, який нині служить у війську, приїхав до школи на лінійку
Сьогодні, 15:19
На Волині військовослужбовець Віктор Дудик, який до служби був класним керівником учнів нинішнього 9-класу Туропинської гімназії, що в Турійській громаді, приїхав 1 вересня на святкову лінійку.
Як розповів Суспільному, побачити дітей і привітати їх з початком нового навчального року приїхав спеціально у свою відпустку з передової.
Віктор Дудик — вчитель захисту Вітчизни та фізкультури гімназії в селі Туропин Ковельського району. Нині служить у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони командиром відділення зв'язку роти зв'язку.
Під час урочистого заходу в школі Віктор Дудик звернувся з вітальними словами до школярів. Говорить: мріє про скоріше закінчення страшної війни та про повернення до вчителювання в школі.
"Я дуже радий всіх вас бачити тут, хочу, щоб ця війна страшна закінчилася чим швидше. І, думаю, ми скоро будемо з вами працювати, згадаємо, як ми вигравали і тенісні турніри, і баскетбольні. Поки що я не з вами, але буду старатися все зробити, щоб скоріше повернутися. Дуже радий бачити всіх і свій клас, який закінчує цього року школу", — сказав чоловік.
Також Віктор на святі потішив дітей презентом, подарувавши ракетки для занять настільним тенісом у школі.
"Нашим класним спортсменам — новенькі ракетки. Хочу, щоб ви не забували, що таке тенісний стіл, щоб не забували наш спортзал і щоб було там гамірно як завжди", — додав волинянин.
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Як розповів Суспільному, побачити дітей і привітати їх з початком нового навчального року приїхав спеціально у свою відпустку з передової.
Віктор Дудик — вчитель захисту Вітчизни та фізкультури гімназії в селі Туропин Ковельського району. Нині служить у 100-тій окремій бригаді територіальної оборони командиром відділення зв'язку роти зв'язку.
Під час урочистого заходу в школі Віктор Дудик звернувся з вітальними словами до школярів. Говорить: мріє про скоріше закінчення страшної війни та про повернення до вчителювання в школі.
"Я дуже радий всіх вас бачити тут, хочу, щоб ця війна страшна закінчилася чим швидше. І, думаю, ми скоро будемо з вами працювати, згадаємо, як ми вигравали і тенісні турніри, і баскетбольні. Поки що я не з вами, але буду старатися все зробити, щоб скоріше повернутися. Дуже радий бачити всіх і свій клас, який закінчує цього року школу", — сказав чоловік.
Також Віктор на святі потішив дітей презентом, подарувавши ракетки для занять настільним тенісом у школі.
"Нашим класним спортсменам — новенькі ракетки. Хочу, щоб ви не забували, що таке тенісний стіл, щоб не забували наш спортзал і щоб було там гамірно як завжди", — додав волинянин.
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