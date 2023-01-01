Дія.Бізнес у Луцьку: які освітні заходи варто відвідати у вересні





Отже, що можна відвідати у вересні:



2 вересня о 12:00 під час лекції «Як продавати онлайн-курс на 1 000 000 грн щомісяця повністю автоматично» зможете поспілкуватися з Назаром Лісковецьким (Київ) — підприємцем із 5-річним досвідом у менеджменті, автором виїзних тренінгів-розборів для власників бізнесу. Ви дізнаєтеся про ключові фактори успішного автоматизованого маркетингу.



4 вересня о 17:00 відбудеться лекція «Як отримати публікації в міжнародних медіа» з керівницею PR відділу в MacPaw Юлією Петрик (Київ). А ще Юлія — лекторка у Projector Institute, засновниця Tech PR School, авторка каналу про міжнародний PR — PR_pub, співзасновниця



7 вересня о 16:00 відбудеться інтенсив «Управлінська звітність бізнесу — де ваші гроші?» від Ольги Іванків (Луцьк), засновниці та керівниці ТОВ «Консалтинг центр» — мережа компаній з бухгалтерського обслуговування малого та середнього бізнесу. Спікерка має понад 15 років досвіду в бухгалтерській сфері.



8 вересня о 17:00 відбудеться зустріч із дизайнеркою одягу Ольгою Шипелик (Луцьк). Ви дізнаєтеся історію створення бренду «SHYPELYK», де брати ідеї та як реалізувати їх у Луцьку. А також почуєте в чому секрет співпраць і колаборацій.



12 вересня о 17:00 відбудеться перша подія з комплексного курсу для підприємців від юристки Юлії Габрук (Луцьк). Курс складатиметься із серії заходів: «Початок роботи. Залучення персоналу»; «Договірна діяльність бізнесу»; «Інтелектуальна власність компанії: міф чи реальність»; «Права компанії під час перевірки». По завершенню курсу кожен учасник отримає сертифікат та індивідуальну консультацію від Юлії.



14 вересня о 17:00 засновник консалтингового навчального центру «VECTOR GROUP», спікер Київської торгово-промислової палати, бізнес-тренер, консультант Дія.Бізнес Юрій Лященко (Київ) проведе онлайн-лекцію «Як упакувати свій бізнес».



15 вересня о 17:00 Жичук Микола (Луцьк) та креативна агенція «Партизан» проведуть лекцію про неймінг, брендинг та партизанський маркетинг.



19 вересня з 10:30 по 12:30 відбудеться лекція «Пекельна кухня: як виготовляються маніпуляції та пропаганда» із серії зустрічей проєкту «Караван Освіти». Спікер — Сергій Штурхецький (Рівне / Острог), медіатренер із 15-річним досвідом, автор та співавтор понад 10 підручників і посібників із журналістики та медіаграмотності.



20 вересня з 10:30 по 12:30 Оксана Урбан — бізнес тренерка, викладачка, кандидатка економічних наук, проведе лекцію «Розвиток лідерських якостей та робота в команді» в межах проєкту «Караван Освіти».



21 вересня з 10:00 по 13:00 в межах проєкту «Караван Освіти» відбудеться лекція для підлітків (14-17 років) «Як створити і просувати особистий бренд» від керівниці громадського Центру розвитку дітей «Ерудит» — Ольги Ціпан.



22 вересня о 17:00 відбудеться подія «Резюме як ваша візитівка» з Ольгою Петрук (Луцьк) – рекрутером ІТ компанії з 3-річним досвідом у пошуку технічних та творчих вакансій.



Список подій може змінюватися. Оновлену та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центру



Стежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дія.Бізнес у Луцьку підготувала підбірку заходів, на які запрошують власників малого та середнього бізнесу і тих, хто хоче відкрити свою справу.Отже, що можна відвідати у вересні:під час лекції «Як продавати онлайн-курс на 1 000 000 грн щомісяця повністю автоматично» зможете поспілкуватися з(Київ) — підприємцем із 5-річним досвідом у менеджменті, автором виїзних тренінгів-розборів для власників бізнесу. Ви дізнаєтеся про ключові фактори успішного автоматизованого маркетингу.відбудеться лекція «Як отримати публікації в міжнародних медіа» з керівницею PR відділу в MacPaw(Київ). А ще Юлія — лекторка у Projector Institute, засновниця Tech PR School, авторка каналу про міжнародний PR — PR_pub, співзасновниця PR Army . Під час лекції ви дізнаєтесь про особливості роботи з закордонними журналістами та які PR-інструменти краще для цього обрати.відбудеться інтенсив «Управлінська звітність бізнесу — де ваші гроші?» від(Луцьк), засновниці та керівниці ТОВ «Консалтинг центр» — мережа компаній з бухгалтерського обслуговування малого та середнього бізнесу. Спікерка має понад 15 років досвіду в бухгалтерській сфері.відбудеться зустріч із дизайнеркою одягу(Луцьк). Ви дізнаєтеся історію створення бренду «SHYPELYK», де брати ідеї та як реалізувати їх у Луцьку. А також почуєте в чому секрет співпраць і колаборацій.відбудеться перша подія з комплексного курсу для підприємців від юристки(Луцьк). Курс складатиметься із серії заходів: «Початок роботи. Залучення персоналу»; «Договірна діяльність бізнесу»; «Інтелектуальна власність компанії: міф чи реальність»; «Права компанії під час перевірки». По завершенню курсу кожен учасник отримає сертифікат та індивідуальну консультацію від Юлії.засновник консалтингового навчального центру «VECTOR GROUP», спікер Київської торгово-промислової палати, бізнес-тренер, консультант Дія.Бізнес(Київ) проведе онлайн-лекцію «Як упакувати свій бізнес».(Луцьк) та креативна агенція «Партизан» проведуть лекцію про неймінг, брендинг та партизанський маркетинг.відбудеться лекція «Пекельна кухня: як виготовляються маніпуляції та пропаганда» із серії зустрічей проєкту «Караван Освіти». Спікер —(Рівне / Острог), медіатренер із 15-річним досвідом, автор та співавтор понад 10 підручників і посібників із журналістики та медіаграмотності.— бізнес тренерка, викладачка, кандидатка економічних наук, проведе лекцію «Розвиток лідерських якостей та робота в команді» в межах проєкту «Караван Освіти».в межах проєкту «Караван Освіти» відбудеться лекція для підлітків (14-17 років) «Як створити і просувати особистий бренд» від керівниці громадського Центру розвитку дітей «Ерудит» —відбудеться подія «Резюме як ваша візитівка» з(Луцьк) – рекрутером ІТ компанії з 3-річним досвідом у пошуку технічних та творчих вакансій.Список подій може змінюватися. Оновлену та детальну інформацію ви завжди знайдете в соцмережах центру Дія.Бізнес у Луцьку . Реєстрація — обов'язкова на кожен захід за посиланням — на нашому сайті . Закриття реєстрації за 4 години до початку події.Стежте за анонсами, реєструйтеся та приходьте до центру Дія.Бізнес у Луцьку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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